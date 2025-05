Aagesen niega "tajantemente" que el apagón fuera resultado de un experimento del Gobierno

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha negado "tajantemente" que el apagón eléctrico del pasado 28 de abril fuera resultado de un experimento del Gobierno.

En su comparecencia en el Pleno del Senado a pregunta del senador del Partido Popular Eloy Suárez, Aagesen ha asegurado que no va a pasar "ni un solo bulo sobre lo que ocurrió el pasado 28 de abril".

"Ni un solo bulo, porque estamos hablando de la verdad, que es lo que quieren los ciudadanos y ciudadanas, aunque ustedes siguen insistiendo en esos bulos que llegan de distintos medios, desde luego, sospechosos", ha subrayado.

Asimismo, ha lamentado que el Partido Popular prefiera "los tabloides -en referencia a una publicación de la pasada semana del diario 'The Telegraph'-, antes de mirar 'The Economist' o el 'Financial Times'".

Por su parte, Súarez ha calificado de "temeraria" la política energética del Gobierno y ha considerado que el apagón eléctrico es "humillante para España".

POLÍTICA ENERGÉTICA, "ADECUADA Y ALINEADA CON EUROPA".

Mientras, Aagesen también ha defendido que la política energética del Gobierno es "la adecuada y está alineada con Europa". "Sí, está alineada con un contexto geopolítico que estamos viviendo extraordinariamente complicado. Una política además que ha sido desarrollada con procesos amplios de participación de toda la sociedad, de todos los sectores productivos y, además, procesos participativos que han permitido maximizar las oportunidades en España", ha asegurado.

En una interpelación del senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo, la titular de Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha insistido en poner en valor la política energética del Gobierno como una "oportunidad país" y con "resultados".

"No venimos aquí a decir frases vacías, sino resultados. Una reducción de la dependencia de seis puntos porcentuales, con un objetivo de pasar de un 74% de dependencia que teníamos en el año 2018 a un 50% en el año 2030. Créame que es un gran salto. También hablamos de seguridad, de autonomía, cuando no dependemos de esos combustibles fósiles. Pero también hablamos de algo tan importante como ahorro a las familias. Casi 90.000 millones a 2030 gracias a la reducción de esas importaciones", ha remarcado.

Asimismo, ha asegurado que, en los últimos cuatro meses, España ha sido capaz de reducir la llegada de gas ruso en un 35% y actualmente, representa en ese periodo menos del 14% del total de gas que entra en el país.

NUCLEAR.

Respecto a la nuclear, ha vuelto a insistir en que el calendario de cierre del parque lo acordaron las empresas y ha afirmado que desde que llegó este Gobierno "no se ha cerrado ninguna central nuclear".

"Ni una. Aquí hay un calendario que comienza, como bien sabe, en el año 2027 y que acaba en el 2035, pactado y presentado por las empresas. Y no es demagogia, ni interés de ir en contra de ninguna tecnología. Lo que hemos dicho es que los consumidores españoles no van a pagar la factura de la gestión de los residuos radiactivos que forman parte del coste de esa propia generación", ha aseverado.