Manuel Benítez 'El Cordobés', su llamativa reacción a la confesión de Vicky Martín Berrocal sobre su hijo

Incombustible a sus 89 años recién cumplidos, Manuel Benítez 'El Cordobés' ha reaparecido en el homenaje que le ha hecho la Filmoteca de Andalucía por su faceta de actor, que durante años compaginó a la perfección con sus compromisos taurinos como uno de los toreros más populares y queridos de nuestro país.

Acompañado por su mujer, Mari Ángeles Quesada, y con la presencia de Mari Ángeles Grajal, que al borde del llanto ha destacado el gran cariño que Jaime Ostos -que falleció en enero de 2022- le tenía, el V Califa de Córdoba ha visionado imágenes en Súper 8 y una muestra de fotografías de las películas en las que trabajó, antes de escuchar emocionado un recital de poesía y un cante por fandangos dedicado a él.

Un reconocimiento muy especial en el que 'El Cordobés' no ha contado con la presencia de su hijo Manuel Díaz, -con el que atraviesa su mejor momento tras casi medio siglo sin tener ningún tipo de relación-, que se ha visto envuelto en una polémica después de que su exmujer Vicky Martín Berrocal haya confesado que sufrió mucho durante su matrimonio.

Unas palabras que dejaban "flipado" al propio Manuel, y tras las que la diseñadora se veía 'obligada' a disculparse públicamente con el padre de su hija Alba, explicando que ella había "sufrido" con todos los hombres que han pasado por su vida porque "no he sabido gestionar el amor", no por culpa de ellos.

Tirando de ironía, Manuel Benitez ha evitado pronunciarse sobre las declaraciones de Vicky, bromeando con que no llevaba puestos los audífonos y no escuchaba las preguntas de la prensa: "Que no tengo los ganchillos. Que yo qué sé de esto..." ha zanjado muy serio, dejando en el aire qué opina sobre este tema.

Más rotunda se ha mostrado Mari Ángeles Grajal, que apoyando a la protagonista de 'Las Berrocal' ha asegurado que "se sufre mucho y Vicky sufrió".

Además, la viuda de Jaime Ostos se ha pronunciado sobre la demanda del Rey Juan Carlos a Miguel Ángel Revilla, afirmando que "el Rey puede hacer lo que quiera porque tiene toda la razón del mundo. Y ha sido el personaje 'number one' de España".