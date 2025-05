“Lilo & Stitch” y “Misión Imposible” baten récords de taquilla para Disney y Paramount

(Bloomberg) -- El estreno simultáneo de Lilo & Stitch, de Walt Disney Co., y Misión Imposible - Sentencia final, de Paramount Global, elevó la recaudación por entradas en Estados Unidos y Canadá a US$325,5 millones hasta el lunes, lo que supone un récord de taquilla para el fin de semana del Día de los Caídos.

Lilo & Stitch, un remake de acción real de la película de animación de 2002 sobre una niña hawaiana y su mascota extraterrestre con aspecto de perro llamado Stitch, tan travieso como adorable, se alzó en el primer puesto con US$183 millones en venta de entradas, según Comscore Inc. Misión Imposible, en la que Tom Cruise vuelve a interpretar su papel del agente secreto Ethan Hunt, quedó en segundo lugar con una recaudación de US$77,5 millones.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Las dos películas, comedia una y de acción la otra, basadas en franquicias ya existentes, atrajeron a un amplio abanico de espectadores. El 64% de los espectadores de Lilo & Stitch fueron mujeres, mientras que el 62% de los de Misión Imposible fueron hombres, según los estudios. La película de Cruise, clasificada como PG-13, obtuvo el 95% de su audiencia entre mayores de 18 años, mientras que Lilo & Stitch fue más vista por un público más joven.

Aunque los cines han tenido que hacer frente a la creciente competencia de las opciones cinematográficas en línea, los resultados demuestran que las películas adecuadas siguen atrayendo a un gran número de espectadores a las salas. Lilo & Stitch estableció el mayor estreno de la historia durante el fin de semana del Día de los Caídos, mientras que la octava entrega de Misión Imposible batió el récord de estreno de la franquicia.

Según Comscore, el anterior récord del fin de semana del Día de los Caídos databa desde 2013.

La franquicia Stitch se ha convertido en un éxito rotundo de Disney en los últimos años. Según Disney, en el último año fiscal se vendieron US$2.600 millones en productos relacionados con Lilo & Stitch, frente a los US$200 millones de hace solo cinco años.

Ahora se encuentra entre las diez franquicias más vendidas de la empresa y ha dado lugar a un amplio fandom en línea. Un grupo de Facebook llamado Stitch Lovers cuenta con más de 723.000 miembros en todo el mundo que publican fotos de productos, desde ventiladores de mesa con forma de Stitch hasta zapatillas de cuero de US$90 con el personaje principal mordiendo el logotipo de Nike.

Paramount ha puesto todo su empeño en promocionar la nueva entrega de Misión Imposible con estrenos en Seúl, Tokio, Cannes, Londres y Nueva York. Cruise también visitó a los espectadores en los preestrenos de Texas. La franquicia ha recaudado más de US$4.000 millones en taquilla en todo el mundo desde que se estrenó la primera película en 1996.

“Este estreno es un logro notable y creo que la película tiene un largo recorrido. Es alentador ver que el 41% del público tiene entre 18 y 34 años, lo que demuestra que es una película para todos”, declaró Chris Aronson, presidente de distribución nacional de Paramount, en una entrevista.

Lilo & Stitch tiene una duración de 90 minutos, una hora menos que la película de Cruise, lo que significa que los operadores de salas pueden proyectarla más veces, según Goldman.

Otras películas que se estrenan este verano con potencial para convertirse en éxitos de taquilla son F1, Jurassic World Rebirth y Superman.

Nota Original: ‘Lilo & Stitch,’ ‘Mission: Impossible’ Fuel Memorial Day Record

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsAppUsuarios terminal: vea la versión español de Daybreak en DAYB

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.