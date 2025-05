Las 'Golden Bubbles', con "ganas de seguir emocionando" en el Europeo de Madrid

David Ramiro

Madrid, 26 may (EFE).- Las españolas Paula Sevilla, Eva Santidrián, Blanca Hervás y Daniela Fra, denominadas 'Golden Bubbles' y que recientemente ganaron el oro en el 4x400 de los Mundiales de relevos de Guanzhou (China), visitaron este lunes EFE, donde expresaron su deseo de "seguir emocionando" en el Europeo de selecciones de Madrid, que se disputará del 26 al 29 de junio.

"Objetivo: llenar Vallehermoso". Ese es el reto que se ha marcado la Real Federación Española de Atletismo para el Europeo de naciones que acogerá la capital española con las grandes figuras continentales en el Estadio de Vallehermoso y la explanada del Palacio Real, donde se disputará la pértiga.

Unas de las estrellas que competirán en estos Europeos son las integrantes del relevo 4x400 español que recientemente ganó el oro en los Mundiales de Guanzhou, aunque en este caso no habrá esta modalidad en el programa competitivo. Sí habrá relevo 4x400 mixto, 4x100 femenino y 400 lisos y 400 vallas.

"Tengo mucha ilusión porque estas dos medallas (oro 4x400 y plata 4x100) en los Mundiales de relevos han sido una guinda al pastel de lo que estoy viviendo. Ahora, en el Europeo, poder competir en casa, con los tuyos, va a ser fundamental para el éxito", dijo a EFE Paula Sevilla, que es "consciente de que muchas potencias" se fijan en el espejo español.

"Son muchos años trabajando pero los resultados salen. Hay veces que tienes que renunciar a equis situaciones individuales pero todo esto que estamos viviendo es muy bonito. Muchas potencias ya se fijan en nosotros y en cómo trabajamos para coger las cosas positivas. Somos un equipo, no somos individualidades separadas y estamos en la lucha", apuntó.

Daniela Fra, ganadora de los 400 vallas en Valencia en la última jornada de la Liga Iberdrola, está "deseando repetir" como selección el éxito de Guanzhou en Vallehermoso.

"En Silesia ya quería ir pero no pude y espero resarcirme ahora. He empezado mejor que nunca, a medio segundo de mi marca personal y me ilusiona mucho esta temporada. Mi entrenadora (Ángeles Guerra) quería que metiera menos pasos a la valla, me resistí el año pasado, ahora lo he metido y ha salido bien. Estoy con ganas de 400 vallas pero sin abandonar el 400 lisos porque no quiero dejar el equipo", comentó.

La atleta madrileña, de 25 años y perteneciente al Club Diputación Valencia, espera en los Mundiales de aire libre de Tokio participar en la prueba individual además del relevo.

"Igual antes no se apostaba por el Plan Nacionales de Relevos y espero que esto sirva como precedente y haya más apoyo para el relevo y las nuevas generaciones vivan lo bonito que estamos viviendo nosotras", puntualizó.

La burgalesa Eva Santidrián destacó que "tener a la grada apoyando" la hace "mucha ilusión" y más en Madrid, dónde se siente muy cómoda.

"Esta competición me hace ilusión porque es de las pocas que me faltan y me han contado que está muy bien. Me hace ilusión ver que todos los atletas apoyan las pruebas del resto porque el objetivo es común", declaró la atleta del FACSA-Playas de Castellón.

La madrileña Blanca Hervás, como anfitriona, apuntó que cuanto más escucha "la palabra Madrid" más ganas tiene de representar a la selección.

"He tenido un buen inicio de temporada, igual que mis compañeras, lo que indica el potencial que tenemos. Estoy contenta y con ganas de lo próximo porque tengo ganas de hacer cosas divertidas. Los relevos están creciendo mucho a nivel internacional, son una prueba que vende, divertida de ver y pienso que va a seguir creciendo. De momento, con nuestros resultados, nos hemos ganado el respeto", declaró a EFE la madrileña, ganadora de los 400 metros femeninos en la última prueba de la Liga Iberdrola en Valencia.

Las dieciséis selecciones que competirán en el Europeo de Madrid son Italia, Polonia, Alemania, España, Gran Bretaña, Países Bajos, Francia, Portugal, Lituania, Hungría, Ucrania, Grecia, Suiza, Finlandia, Suecia y República Checa.

Para Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, el Europeo de selecciones es un "campeonato especial porque dejas tu ego personal en un rincón para aportar los máximos puntos a tu país".

"Además, es una oportunidad preciosa, tras los mejores Juegos Olímpicos de la historia y los resultados que estamos teniendo, encadenando éxito tras éxito, para tener un buen rendimiento. Me gustaría que Vallehermoso vibrase con este Europeo y que después de cuatro ediciones quedando cuartos podamos luchar por el podio", comentó. EFE