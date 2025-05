Kiev lamenta que Rusia esté demorando la entrega de sus condiciones para un alto el fuego

Kiev, 26 may (EFE).- El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, lamentó este lunes que el Kremlin no haya presentado todavía su lista de condiciones para declarar el alto el fuego que pide Kiev pese a que ya ha pasado una semana desde que el presidente ruso, Vladímir Putin, se comprometiera a hacerlo en su última llamada con su homólogo de EEUU, Donald Trump.

"Rusia debe acelerar sus esfuerzos para un alto el fuego. Ahora mismo, Moscú está bloqueando hasta las conversaciones sobre las propuestas, al no ofrecer detalles y simplemente perder el tiempo", dijo Yermak en un mensaje publicado en X después de que el Ejército ruso atacara de forma masiva Kiev y otras zonas de Ucrania durante dos noches consecutivas este fin de semana.

El Kremlin ha exigido hasta ahora que Ucrania deje de recibir armas de sus socios occidentales como condición indispensable para considerar la posibilidad del alto fuego de al menos un mes que los ucranianos piden para dar impulso a las negociaciones. Kiev y sus socios europeos consideran esta condición inaceptable.

"La única forma de que Moscú se mueva más rápido es a través de la sanciones y de las armas", agregó Yermak en referencia a la necesidad de presionar a Rusia para que baje las armas y de seguir armando a Ucrania para que pueda defenderse de los ataques rusos.

Yermak hizo estas declaraciones horas después de que Trump volviera a expresar su frustración por los últimos bombardeos rusos contra ciudades ucranianas. "Está matando a mucha gente innecesariamente, y no me refiero sólo a soldados", dijo Trump, que hasta el momento no ha aprobado las medidas para forzar al Kremlin a parar la guerra que le piden Kiev y los socios europeos de Ucrania.

Trump también criticó de nuevo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su mensaje. "Todo lo que dice causa problemas; no me gusta y más vale que pare", declaró después de que Zelenski dijera que la falta de condena por parte de EEUU a algunos de los últimos ataques letales rusos animan a Putin a continuar la guerra.

Sólo este domingo, 12 personas murieron en Kiev y otras ciudades de Ucrania en un ataque combinado ruso con misiles y drones. EFE