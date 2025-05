Haro: "Estamos escribiendo nuestra historia y vamos con la ilusión de ganar el título"

Sevilla (España), 26 may (EFE).- El presidente del Real Betis, Ángel Haro, calificó la final de la Liga Conferencia de este miércoles entre su equipo y el Chelsea inglés como "un momento histórico" y afirmó que en el club andaluz están "escribiendo" su "historia" y van a Breslavia (Polonia) "con muchas ganas, pasión e ilusión de ganar" su primer título europeo.

Haro, en declaraciones a los periodistas en el aeropuerto sevillano de San Pablo antes del viaje de la expedición bética a la ciudad polaca, admitió este lunes que "ya se siente el hormigueo propio de una final", a la que acude "con la misma ilusión y pasión que cualquier bético", y con "el sueño de ganar el partido".

"Estamos viviendo un momento de mucha felicidad, de mucha ilusión, los béticos van con mucha alegría, acompañados por sus familiares. Tengo unas sensaciones de cierta emoción, pero también de responsabilidad por lo que nos jugamos", recalcó el dirigente verdiblanco, para quien "las finales siempre son muy competidas, y más entre dos grandes equipos".

Aún así, se mostró optimista y dijo que en ellas "normalmente" sale triunfador "el equipo que quiere ganarla y el Betis quiere ganar ese partido, probablemente el Chelsea también, pero el Betis está con muchas ganas" de regresar "con la Copa en el avión de vuelta".

Sobre el hambre de títulos con la que el club llega a su primera final europea, indicó que no saben "cómo va a salir el Chelsea", pero el Betis lo va a hacer "con muchas ganas, sabiendo" lo que tiene "entre manos, pero sin perder el respeto a un gran rival, el cuarto de la Liga Inglesa, un rival de 'Champions' y que seguro que también tendrá mucho que decir".

"Cuando llegamos (a la dirección del club), lo hicimos para transformar la realidad del Betis, para intentar competir de esta forma en Europa, y eso se está consiguiendo. Era intentar objetivos como éstos, estar en finales y también ganarlas", indicó Haro, que cree que su equipo puede tener cierta ventaja sobre el Chelsea por "las ganas" que tiene de triunfar.

Añadió que, aunque será una final "muy competida" ante un potente rival, "el Betis, estando bien y jugando los buenos partidos que ha hecho esta temporada", puede "hacerle bastante daño" al equipo londinense, "y ahí va a estar la clave".

Respecto al regreso del capitán Isco Alarcón a la selección española, casi seis años después de su última convocatoria, señaló que es "una noticia positiva" y que se alegra "muchísimo" por el actual gran referente del equipo del barrio de Heliópolis, "porque le hacía una especial ilusión", aparte de que "ya había hecho méritos de sobra" para volver con España.

El dirigente bético aseguró que prevén que unos 15.000 aficionados se desplacen a Breslavia, de ellos sólo 12.008 con entrada, y recalcó que actualmente este es el partido "más importante de la historia del club, porque significa un título europeo", que sería el primero, aunque confió en que la próxima campaña haya otro igual de trascendente, pues eso supondría "crecimiento".

Cuestionado por si se consideraría, en caso de lograr el título, el mejor presidente de la historia del Betis, respondió con rotundidad. "No, sinceramente no. Eso son estadísticas, datos, que no me preocupan mucho, y espero que me recuerden como alguien que, junto con José Miguel (López Catalán) y todo el consejo de administración, vino a transformar el club y se está transformando", subrayó.

Haro mandó, además, un mensaje al beticismo: "Que disfrute, que es lo que tienen que hacer, que disfruten claramente y nadie les diga lo que tienen que hacer. Los dirigentes, por nuestra responsabilidad, tenemos que disfrutar de una manera más contenida, pero ellos que disfruten, se lo pasen bien y vivan esta experiencia con la familia, y agradecerles siempre su apoyo".EFE

