FundéuRAE: “temas a tratar”, “problemas a resolver”, usos

Madrid, 26 may (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que se recomienda emplear de forma limitada las estructuras del tipo “temas a tratar” o “problemas a resolver” (sustantivo + “a” + verbo en infinitivo), calcos del francés.

De acuerdo con la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas”, en economía están asentados usos como “cantidad a ingresar”, que también son frecuentes en el ámbito administrativo y periodístico (“temas a tratar”, “ejemplo a seguir”), debido a su brevedad frente a expresiones como “temas que hay que tratar”. Para discernir cuándo es conveniente evitar estas estructuras, se pueden observar las siguientes indicaciones sobre su uso:

Si la preposición “a” puede sustituirse por “para”, “por” o “que” sin más cambios y sin que se altere el significado (no es lo mismo “cantidad a pagar”, que es la cantidad que hay que pagar, que “cantidad por pagar”, que es la que queda todavía sin pagar), lo indicado es no utilizar el calco: “Hay asuntos que tratar”, mejor que “Hay asuntos a tratar”.

Es posible usar esta estructura siempre y cuando el verbo en infinitivo sea transitivo y no esté en forma pasiva. Por la primera condición, lo adecuado es evitar ejemplos como “Dudo que sean temas a entrar” (pues la construcción indicada es “entrar alguien en temas”, que es intransitiva, y no “entrar alguien temas”); en su lugar, se puede emplear, por ejemplo, “Dudo que sean temas en los que entrar”. Por la segunda condición, lo apropiado sería decir “Una serie de cuestiones a resolver”, que alude a las cuestiones que deben ser resueltas y que ya tiene, por tanto, valor pasivo, y no “Una serie de cuestiones a ser resueltas”.

Lo adecuado es que se utilice con verbos como “realizar” y con sustantivos abstractos (“problema”, “tema”, “cuestión”...), no con otros: “El tamaño de los documentos que escribir”, no “El tamaño de los documentos a escribir”.

En esta estructura se evita el uso del verbo “hacer” por la cacofonía entre este y la preposición “a”: “Varias consideraciones para hacer”, no “Varias consideraciones a hacer”.

En ocasiones, resulta prescindible la construcción; así, en lugar de “Es un ejemplo a seguir para todos”, se puede decir simplemente “Es un ejemplo para todos”.

