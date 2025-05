La colombiana Arango tras ganar su primer partido en un Grand Slam: "Soy diferente"

París, 25 may (EFE).- La colombiana Emiliana Arango consiguió su primer victoria en un Grand Slam, al derrotar en Roland Garros a la filipina Alexandra Eala, y aseguró a EFE que se siente "una tenista diferente".

"Estoy muy feliz", señaló la de Medellín tras imponerse por 6-0, 26 y 6-3. "Conseguir aquí la primera victoria en un Grand Slam es especial".

"Nadie sabe las muchas horas que hemos pasado en la cancha para mejorar pequeños detalles que al final dieron su fruto. Eso da certezas y orgullo", aseguró la colombiana, de 24 años y 85 del ránking.

Exultante de alegría, Arango señaló haber vivido un momento muy especial, difícil de creer y de imaginar. Se mostró particularmente orgullosa de su fortaleza mental, de haber sabido sobreponerse al retorno de la filipina, que en el segundo set cambió la manera de jugar y le puso contra las cuerdas, antes de que una interrupción por la lluvia permitiera a la colombiana recuperar la iniciativa.

La jugadora se acuerda de su equipo de trabajo, de su familia, de la gente que ha creído en ella desde que, de muy niña, siguió los pasos de su hermano, que empezó a jugar al tenis y eso le abrió a ella las puertas de ese deporte.

Enseguida de aficionó a ese deporte y empezó a verlo con otros ojos, a estudiarlo, a conocer sus recovecos y aprender de lo que miraba, para ir tomando cosas de otros jugadores para aprender.

"Como tenista creo que soy algo diferente. No soy una jugadora que simplemente sale allí y juega muy fuerte. Yo tengo mucha variedad y mi juegos creo que se basa más en eso. Ahí es donde soy buena", afirma.

Ese abanico de golpes y variedades le permite hacer daño a sus rivales, en un circuito femenino en el que cada vez se busca más la potencia.

"Además corro mucho y la gente a veces no se espera que pueda llegar a ciertas bolas. Eso se les va metiendo en la cabeza", señala.

"Si saliera con otra forma de jugar, contra rivales que me sacan una cabeza y que le pegan más fuerte que yo, no tendría opciones. Pero trato de enviar una bola más que la rival y si lo consigo les gano. Puede que no sea lo más bonito, pero me voy adaptando", indicó.

"Me gusta mucho poder analizar no solo mis partidos, también los de otras jugadoras. Soy fan del tenis, me gusta muchos sentarme a ver partidos", señala.

Con diez años, se lanzó a telefonear a Mauricio Hadad para pedirle si podía entrenar en su academia. La estrella colombiana aceptó y su familia se trasladó a Bogotá para que ella pudiera cumplir su sueño.

El entrenador vio en ella cualidades para dedicarse al tenis y su familia, donde no había ningún referente en el deporte, decidió seguir su deseo y apoyarla para que pudiera ser profesional.

Arango tiene ahora una rival de mucha más talla, la china Qinwen Zheng, cabeza de serie número 8, que derrotó a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, 6-4 y 6-3.

"Será un partido lindo, una oportunidad de aprender mucho. Ojalá pueda sacar mi mejor tenis y ver qué puedo hacer. Pero el objetivo es aprender", dijo la colombiana. EFE