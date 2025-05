Hansi Flick: "Me gusta Xabi Alonso, he hablado con él varias veces"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, celebró como "positivo" el nivel con el que terminó la temporada su equipo en la victoria (0-3) sobre el Athletic Club este domingo en la última jornada de LaLiga EA Sports, mientras que confesó su gusto por Xabi Alonso, nuevo técnico del Real Madrid.

"Hoy ha sido positivo ver el nivel en el que hemos jugado. Ha sido un partido muy bueno contra uno de los mejores equipos de la Liga, contra un gran ambiente también. Me ha encantado lo que he visto. Ha sido genial, después de muchas fiestas, terminar así la temporada es perfecto", dijo en rueda de prensa en San Mamés.

El preparador catalán respondió sobre la titularidad de Iñaki Peña. "No sé si era su último partido. Le quiero agradecer, lo merecía, no estaba contento con la decisión que tomé y siempre ha entrenado bien con un nivel alto. Hoy se merecía jugar. Ha hecho un partido fantástico, ha dejado la portería a cero", afirmó.

Además, Flick no quiso hablar de fichajes, ni en portería ni en ataque. "Es un gran portero (Joan García), pero nunca hablo de jugadores que no están en nuestro equipo, tenemos tres porteros fantásticos, Marc ha vuelto de la lesión. Lo veremos. Si alguien se compara con estos jugadores (de ataque) tiene que estar a su mejor nivel. Estoy contento con mi equipo", apuntó.

El técnico azulgrana, campeón de Supercopa, Copa del Rey y Liga en su primera temporada, fue preguntado por el fichaje de Xabi Alonso como nuevo entrenador del Real Madrid. "No ha sido una sorpresa. He hablado con él varias veces, me gusta, sé cuál es su filosofía, es muy positivo de ver su éxito en Alemania, con un equipo como el Bayer que ha jugado a un nivel muy alto y los jugadores han mejorado mucho. Estoy contento de verle", comentó.

Por otro lado, Flick se refirió a las carreras de Luka Modric o Óscar de Marcos, después de sus despedidas en el Santiago Bernabéu y San Mamés. "Es fantástico que puedan jugar este nivel con su edad, tienes que tener buena mentalidad, buena actitud, ser muy profesional", terminó.