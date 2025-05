Trejo: "Es un día soñado, ahora ojalá pueda jugar en Europa"

Madrid, 24 may (EFE).- Oscar Trejo, mediapunta argentino del Rayo Vallecano, declaró este sábado que la clasificación europea, tras empatar con el Mallorca, lo convierte en "un día soñado", y, a nivel personal, se mostró esperanzado en poder jugar la Liga Conferencia la próxima temporada.

Trejo, que acaba contrato con el Rayo el 30 de junio, aún no ha renovado con el club vallecano, del que es uno de los emblemas de la afición por su compromiso y veteranía.

"La gente se lo merecía y nosotros igual. Este club está hecho para sufrir, poco para las alegrías y hoy era un día soñado. Son esos días en los que uno paga por ser futbolista", dijo Trejo, al término del partido.

"He venido en Segunda y he podido vivir ascensos, pero lo que se ha vivido esta semana se me queda dentro por siempre. Ojalá que pueda jugar en Europa. Ya saben que doy lo que sea por este club, siempre lo he defendido y priorizado. Ahora a disfrutar que esto es algo único", concluyó. EFE