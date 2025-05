Patri Guijarro: "Ha sido una final dura y no hemos hecho nuestro juego"

Lisboa, 24 may (EFE).- La mediocentro del Barcelona Patri Guijarro afirmó este sábado, tras perder ante el Arsenal (1-0) en la final de la Liga de Campeones femenina, que ha sido una "una final dura" y que el equipo no ha hecho su juego.

"Ha sido una final dura; ha sido difícil", dijo la jugadora, quien recordó que venían jugando bien pero que hoy no lo han hecho.

"Hoy no hemos jugado a nuestro juego, no hemos estado cerca, no hemos girado el juego, hemos girado muy poco el juego", agregó.

Guijarro apuntó que les ha faltado "tener más ocasiones claras" para marcar un gol y que el Arsenal sí que las ha tenido y han hecho su partido.

"Creo que conseguimos llegar de una manera muy buena, es duro, es verdad que no podemos ganar siempre, es duro, somos autocríticas y no vamos a parar, al igual que cuando ganamos queremos seguir ganando, no vamos a parar, no vamos a venir abajo hoy ni mañana, van a ser días duros, días de reset, pero nos queda otra final", reflexionó.

El FC Barcelona perdió este sábado la Liga de Campeones femenina tras caer 1-0 ante el Arsenal en el estadio José Alvalade de Lisboa por un gol de Stina Blackstenius en el minuto 74. EFE