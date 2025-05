Trier, Mendonça Filho, Laxe, Panahi, Schilinksi, Bi Gan...en busca de la Palma de Oro

Alicia García de Francisco

Cannes (Francia), 23 may (EFE).- Tras once intensos días de cine, 22 películas en la competición y a menos de 24 horas de que se conozca el palmarés, 'Resurrection', del chino Bi Gan, 'Sentimental Value', del noruego Joachim Trier, y 'O agente especial', del brasileño Kleber Mendonça Filho, son las favoritas para la Palma de Oro del 78 Festival de Cannes.

Son los títulos mejor situados en las quinielas, en las que también aparecen en lugares destacados 'Sirat', del español Oliver Laxe, 'Sound of Falling', de la alemana Mascha Schilinski, y 'Un simple accident', del iraní Jafar Panahi.

No es una edición en la que una película haya concitado el acuerdo de la crítica, con parte apostando fuerte por 'Resurrection', filme que también ha provocado una fuerte oposición y que es una historia muy compleja para suscitar el consenso del jurado.

La actriz francesa Juliette Binoche es la presidenta del jurado, en el que también están sus colegas Halle Berry, Jeremy Strong y Alba Rohrwacher; los directores Hong Sangsoo, Carlos Reygadas, Dieudo Hamadi y Payal Kapadia, y la escritora Leïla Slimani.

Son ellos los que tienen que ponerse de acuerdo para anunciar mañana un palmarés en el que la mayor recompensa es la Palma de Oro, que en la última edición fue para 'Anora' de Sean Baker'.

Además del filme de Bi Gan, uno de los títulos que más conversaciones ha provocado durante el festival es 'O agente secreto' ('El agente secreto'), una historia ambientada en 1977 en plena dictadura militar brasileña, con una gran interpretación de Wagner Moura.

Así como 'Un simple accident', un filme muy político, con una fuerte carga de violencia contenida y que ha permitido ver por primera vez en 15 años al realizador iraní Jafar Panahi en un festival internacional, una vez que, tras haber estado encarcelado, las autoridades le han permitido salir de su país.

Muy diferentes son 'Sentimental Value', una historia de las complejas relaciones entre un padre y sus hijas, que cuenta con grandes actores, y 'Sound of Falling', la apuesta alemana para Cannes, una historia emotiva, brillante en su estética pero demasiado lenta.

Tampoco hay que olvidar los dos títulos españoles de la competición: 'Sirat', que dejó impresionada a la audiencia de Cannes son su arriesgada reflexión sobre la muerte, y 'Romería', de Carla Simón, un delicado retrato familiar lleno de emoción.

'Nouvelle Vague', el filme de Richard Linklater sobre los entresijos del rodaje del filme mítico 'Al final de la escapada', de Jean-Luc Godard, es un puro disfrute para cinéfilos que podría colarse en el palmarés, así como el delicado retrato de la soledad infantil de la japonesa Chie Hayakawa en 'Renoir'.

O 'Two prosecutors', del ucraniano Sergei Loznitsa, que adapta una novela sobre un joven fiscal idealista frente al sistema corrupto de la Unión Soviética en los años treinta, en plenas purgas estalinianas.

Y en lo que se refiere a los premios de interpretación, las opciones están mucho más abiertas en el lado femenino que en el masculino.

Suenan los nombres de Jennifer Lawrence, con su joven madre desequilibrada en 'Die my Love'; Renate Reinsve, una hija que no se comunica con su padre en 'Sentimental Value' -que podría estar compartido con su hermana en la ficción, Inga Ibsdotter-, o Nadia Melliti, la joven musulmana que no se atreve a decir que es lesbiana en 'La petite dernière'.

Entre los hombres, Moura sería más que justo ganador de un premio que también se podría llevar Joaquin Phoenix -que ya tiene este galardón, por 'You Were Never Really Here' ('En realidad nunca estuviste aquí', 2017)-, por su sheriff loco de 'Eddington', de Ari Aster, o el francés Tahar Rahimi, por su enfermo de sida en 'Alpha', de Julia Ducournau. EFE

