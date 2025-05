Rybakina frena a la brasileña Haddad Maia y se mete en la final de Estrasburgo

Redacción deportes, 23 may (EFE).- La kazaja Elena Rybakina, cuarta cabeza de serie, frenó este viernes la potencia de la brasileña Beatriz Haddad Maia, a su vez, novena cabeza de serie, al vencer por 7-6 (7), 1-6 y 6-2, para meterse por segunda vez en la final del torneo de Estrasburgo (Francia), donde aguarda rival.

Rybakina, que sigue en busca de deshacerse de los fantasmas del pasado, cuando perdió en la final de 2020 ante la ucraniana Elina Svitolina por 6-4, 1-6 y 6-2, se impuso tras casi tres horas de encuentro.

Y es que la brasileña no fue una rival fácil de derribar. No por nada marchaba en el parcial de enfrentamientos entre ambas con ventaja (2-1). Además, pudo conservar diez de sus trece puntos de 'break', frente a los ocho de once que preservó Rybakina.

La falta de precisión fue lo que finalmente terminó por condenar a la tenista de Sao Paulo.

Rybakina aguarda ahora a su rival, que saldrá del choque disputado entre la estadounidense Danielle Collins y la rusa Liudmila Samsonova, octava favorita. EFE