Gobernador bancario indio pide mantener máxima vigilancia ante amenazas de ciberseguridad

Nueva Delhi, 23 may (EFE).- El gobernador del Banco de la Reserva de la India (RBI, por sus siglas en inglés), Sanjay Malhotra, instó a todos los clientes y entidades bancarias reguladas a mantener "la máxima vigilancia" en términos de ciberseguridad, después de las tensiones experimentadas entre la India y Pakistán.

"(La ciberseguridad) se trata de un tema crucial que requiere un esfuerzo colectivo y colaborativo, no sólo de las entidades reguladas, sino también de los clientes. Insto a todos los clientes y entidades reguladas a mantener la máxima vigilancia en este sentido", dijo Malhotra en una entrevista publicada este viernes por el diario The Times of India.

No obstante, el gobernador aseguró que los sistemas bancarios indios son "suficientemente robustos como para resistir" ataques de ciberseguridad.

Malhotra dijo que los equipos del RBI -Banco Central de la India- "visitan, supervisan e inspeccionan periódicamente los sistemas informáticos de las entidades reguladas, especialmente de los principales bancos".

"Mantenemos una vigilancia constante en este ámbito", dijo Malhotra tras ser preguntado por un supuesto aumento de los ciberataques en la India tras las tensiones experimentadas en las últimas semanas con Pakistán.

Las dos potencias nucleares del sur de Asia vivieron su momento de mayores tensiones en lo que va de siglo tras el pasado 22 de abril, cuando 26 turistas -en su mayoría indios- fallecieron en un ataque terrorista en la Cachemira india del que Nueva Delhi culpa a Islamabad.

El conflicto alcanzó sus cotas más elevadas entre el 7 de mayo y el 10 de mayo, con ataques cruzados entre los dos países, con misiles, drones y enfrentamientos en la Línea de Control, la frontera de facto que divide Cachemira entre ambas naciones.

La India y Pakistán alcanzaron un acuerdo de alto el fuego el 10 de mayo, con la mediación de Estados Unidos.

Los medios de comunicación indios y paquistaníes reportaron a lo largo del conflicto numerosas quiebras de los sistemas de ciberseguridad de entidades públicas y privadas, registrándose limitaciones de acceso en algunos momentos. EFE