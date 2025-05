Emiliano Suárez matiza sus palabras sobre el docu-reality de 'Las Berrocal'

Emiliano Suárez sorprendía hace unos días asegurando ante los medios de comunicación que no iba a ver el docu-reality de Las Berrocal, en el que la protagonista es Vicky Martín Berrocal, porque no le interesaba. Unas palabras que han tenido mucha repercusión porque se ha hablado de una mala relación con la diseñadora.

Hoy, el empresario ha hablado de nuevo ante las cámaras y ha explicado que "solamente dije que no veía mucha tele, que no me interesan los realities shows, que nunca he visto ninguno y esto no iba a ser una excepción" porque "no me interesa el formato y menos este tipo de programas que no lo consumo".

Además, ha aclarado que "no pasa nada" con las hermanas Berrocal, que solo se trata de "una opinión mía personal, que creo que se debe respetar" y que él lleva "ocho años intentando hacer lo que más me gusta, que es dirigir y producir, tengo una productora, y nunca he visto por ahí a Vicky, o sea que tampoco voy a estar pendiente de Vicky".

Sin embargo, esta vez ha querido desearles "muchísima suerte con este proyecto, que desconozco, que no lo voy a ver, pero está todo bien, ni estoy enfadado yo ni supongo que estén enfadadas ellas" y también ha aclarado que "Carola no fue al estreno porque no se encontraba bien, yo sí que no iba a ir, pero yo soy Emiliano Suárez y Carola es Carola".