El Leganés, ganar al Valladolid y rezar por Las Palmas

Madrid/Valladolid, 22 may (EFE).- El Leganés se juega su permanencia en LaLiga EA Sports en dos campos diferentes, primero en el suyo, Butarque, en el que deberá ganar sí o sí al Valladolid para tener alguna opción; y luego en el del Espanyol, en el que espera que la UD Las Palmas sea capaz de lograr al menos un punto como visitante.

Desde el arranque de la temporada el técnico Borja Jiménez dejó claro que el objetivo de los suyos era llegar a la última jornada con opciones de salvación y dependiendo de ellos mismos. Ese deseo se ha cumplido solo a medias, si bien en el seno del club se muestran tranquilos y confiados en el cuadro canario.

Aún así, de nada serviría que el Espanyol no ganase si ellos no hacen los deberes, por lo que lo primordial es intentar encarrilar cuanto antes el choque ante un Valladolid que lleva descendido ya varias semanas y al que no han sido capaces de imponerse en los últimos siete enfrentamientos mas recientes, acabando los tres últimos en empate.

Habrá que cortar esa mala racha para intentar evitar el segundo descenso a la categoría de plata del fútbol español, el que sería el primero con público en las gradas pues la anterior vez, donde el equipo estuvo muy cerca de lograr el objetivo, se certificó el drama a puerta cerrada como consecuencia de la pandemia.

Sea como sea el Leganés podrá irse satisfecho con una temporada en la que ha sido capaz de ganar al Barcelona a domicilio y al Atlético de Madrid y en la que si vence este fin de semana alcanzaría los 40 puntos, que le hubieran dado para salvarse en las cuatro campañas anteriores en la elite y en muchas otras en las que el club estuvo en divisiones por debajo.

La cita puede ser además la última con la camiseta blanquiazul de jugadores que han sido importantes en el club, el año pasado para ascender y este, como Yvan Neyou y Dani Raba. Otro que podría decir adiós es Valentin Rosier, cuya presencia está en duda por molestias físicas al igual que la de Munir El Haddadi. Son baja segura, por lesión de larga duración, Enric Franquesa y Borna Barisic.

El Valladolid tratará de terminar la temporada con dignidad, buscando una victoria que les permita romper con la racha de diez derrotas consecutivas, para lo cual deberá igualar la intensidad que impondrá el Leganés.

Lo prioritario es no repetir la pésima primera mitad que la plantilla blanquivioleta ofreció ante el Alavés, e ir a por el gol desde el primer minuto, de cara a controlar a un rival al que puede afectar la presión, y cometer errores, de ahí la necesidad de mostrar mordiente ofensiva.

El último once del curso es difícil de prever, ya que Álvaro Rubio podría optar por meter a canteranos como Iago Parente, Alani, Arnu o Jorge Delgado para recompensarles por su evolución y su compromiso con el primer equipo, o sacar a jugadores más experimentados, que sepan aprovechar los nervios del contrario.

Luis Pérez saldría en el lateral derecho, al jugarse fuera de Zorrilla, y la incógnita está en si el técnico riojano planteará una línea de cinco defensiva, para crecer desde esa base en ataque, o la dejará en cuatro, potenciando el centro del campo y la delantera.

Nikitscher parece fijo en la organización del juego, al igual que Anuar, quien jugará su último encuentro con la elástica blanquivioleta después de 17 años, y de un Iván Sánchez que ha resultado fundamental en el tramo final de liga.

Rubio es consciente de la dureza de este choque, al jugarse tanto el Leganés, y de la importancia de ganar los duelos y las segundas jugadas, para impedir sorpresas, pero no será fácil, sobre todo, por esa falta de energía que ha mostrado el Valladolid y que sí tendrán los madrileños.

- Alineaciones probables:

Leganés: Dmitrovic; Altimira, Nastasic, Jorge Sáenz, Javi Hernández, Juan Cruz; Tapia, Cissé; Raba, Diomande y Diego García.

Valladolid: Hein; Luis Pérez o Candela, Cömert, Cenk, Aznou; Nikitscher, Amallah; Iván Sánchez, Anuar, Rául Moro; y Latasa.

Árbitro: César Soto Grado (Comité Riojano).

Estadio: Butarque.

Hora: 16.30 GMT

Puestos: Leganés (18º, 37 puntos).

El dato: Si el Leganés gana alcanzará los 40 puntos, que le hubieran valido en cualquier otra de sus campañas en Primera para salvarse

La frase:

Renato Tapia, en una entrevista a EFE: Cualquier cosa puede pasar.

Altas: Rosier y Munir (Leganés); Aidoo, Juric y Mario Martín (Valladolid)

Bajas: Franquesa y Barisic (Leganés); David Torres, Javi Sánchez y Chuki (Valladolid)

Apercibidos: Iván Sánchez (Valladolid)

