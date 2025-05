Alguacil pide perdón por sus errores en "casi 1.000 ruedas de prensa"

San Sebastián, 23 may (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha pedido este viernes perdón por todos los errores cometidos en "las casi 1.000 ruedas de prensa" que ha ofrecido como entrenador del club en los últimos seis años y medio.

"Seguramente me he equivocado en muchísimas, siempre con buena intención, siempre siendo sincero, siempre siendo yo mismo. No me importa, soy persona, soy humano y me equivoco", ha dicho en su última rueda de prensa en Zubieta, previa al partido de mañana contra el Real Madrid.

Con esta reflexión ha zanjado la polémica generada en San Sebastián tras su última rueda de prensa, el domingo después del partido contra el Girona, cuando defendió que la Real Sociedad algún día debería cambiar de política para jugar con todos los jugadores de la cantera, "como el Athletic".

Sus palabras levantaron ampollas entre la afición realista, ya que el Athletic juega con canteranos y también con fichajes, algunos incluso efectuados pagando cláusulas de jugadores de la Real el último día de mercado, como sucedió con Iñigo Martínez.

No ha querido entrar en esta polémica concreta y ha optado por pedir perdón genéricamente por todas las equivocaciones. "Pido perdón al presidente, al club, a la dirección deportiva, a los jugadores, al 'staff', a la afición, a la prensa y a toda Gipuzkoa. El que tiene boca se equivoca, lo he hecho sin maldad, siempre por el bien del equipo y del club", ha zanjado.

Este viernes ha sido el último día de trabajo de Imanol Alguacil en Zubieta. El técnico se ha despertado a las 4.00 de la mañana y no ha podido volver a conciliar el sueño consciente de que la de hoy será una jornada emotiva, aunque ha advertido de que la semana que viene aparecerá otra vez por la ciudad deportiva txuri urdin.

"La Real Sociedad no se va a ir de mi vida ni yo de la vida de la Real Sociedad", ha remarcado, al tiempo que ha admitido que se le va a hacer complicado no volver a trabajar a Zubieta, porque se va "con mucha pena".

Ha manifestado que la Real Sociedad no le echará de menos porque el club "está por encima" de cualquier entrenador o cualquier director deportivo, aunque sean los mejores del mundo. "Se han ido otros entrenadores y jugadores y la Real va a continuar porque es muy grande, hay bases sólidas y el trabajo de Jokin (Aperribay) está siendo fenomenal durante todo su mandato", ha agregado.

Respecto al partido de mañana, ha afirmado que la Real tratará de acabar la temporada de la mejor manera posible y que incluso puede escalar algún puesto en la clasificación, aunque el Real Madrid también buscará finalizar con buen sabor de boca en la despedida de Carlo Ancelotti y Luka Modric.

Alguacil quiere cerrar su círculo con una victoria en el Bernabéu, el estadio en el que inició su segundo ciclo al frente de la Real con una victoria por 0-2 el día de Reyes de 2019.

En su habitual tono de confianza con los periodistas, Alguacil ha afirmado que lo primero que hará cuando deje de ser entrenador de la Real es borrar de su agenda del teléfono todos los números de los informadores que siguen la actualidad del equipo, de quienes se ha despedido al final de la rueda de prensa: "Os echaré de menos, aunque no os coja el teléfono". EFE

