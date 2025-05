Sheinbaum dice que habló sobre aranceles al acero y aluminio en su última llamada con Trump

(Bloomberg) -- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que el jueves habló sobre los aranceles estadounidenses al acero y el aluminio en su última llamada con Donald Trump.

Sheinbaum ha pedido en repetidas ocasiones que se reduzcan o eliminen los gravámenes del 25% sobre los metales. Dijo que no hablaron sobre la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte prevista para el próximo año.

Durante su conferencia de prensa diaria, destacó su buena relación y comunicación con el líder estadounidense.

Dijo que acogía con satisfacción la decisión de los legisladores estadounidenses de reducir del 5% al 3,5% el impuesto propuesto sobre las remesas, pero que seguirá luchando para que estos pagos estén exentos de impuestos.

México evitó por poco la recesión a principios de año, con un crecimiento de la economía de solo el 0,2% en el primer trimestre con respecto al trimestre anterior, según datos publicados el jueves por el instituto nacional de estadística. La mayoría de los economistas definen una recesión técnica como dos trimestres consecutivos de contracción.

Junto a Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el secretario de Hacienda, Edgar Amador, afirmaron que la economía estaba capeando bien las tensiones comerciales, a pesar de la desaceleración del crecimiento y el repunte de la inflación.

Las vacilantes amenazas comerciales de Trump han causado agitación en el sector exportador mexicano, debido a que las empresas se apresuraron a enviar sus productos al otro lado de la frontera antes de que se aplicaran los aranceles, lo que supuso un impulso temporal al crecimiento del primer trimestre. A pesar de los aranceles, Ebrard afirmó que la inversión extranjera directa en México aumentó hasta los US$21.400 millones en el primer trimestre, un 5,4% más que el año anterior.

Ebrard dijo que México licitará nuevos parques industriales en los estados sureños de Chiapas y Tabasco en el marco del “Plan México” de Sheinbaum, un proyecto para estimular la inversión en medio de la creciente incertidumbre comercial.

Estos parques se centrarán en sectores como la agricultura, la industria aeroespacial, el sector textil, el automotor, farmacéutico y el energético, dijo.

Ebrard viajará a Washington el viernes para seguir abordando asuntos comerciales con funcionarios estadounidenses.

