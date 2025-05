Los cinco motivos del Espanyol para creer en el permanencia

Barcelona, 22 may (EFE).- El Espanyol se juega seguir en LaLiga EA Sports este sábado contra la UD Las Palmas en el RCDE Stadium. Necesita una victoria si no quiere depender del resultado del Leganés contra el Valladolid, y lo hará con un vestuario convencido de que no habrá motivos para el drama.

Los blanquiazules firmarán la permanencia si hacen los deberes. Una victoria contra el cuadro canario situará al Espanyol en Primera independientemente de lo que haga el Leganés. Será inevitable, de todos modos, que los aficionados periquitos estén pendientes del partido del conjunto pepinero, a la misma hora (18:30 horas).

En el RCDE Stadium, los blanquiazules han mostrado su versión más sólida con 27 puntos gracias a siete victorias, seis empates y cinco derrotas. Además, su rival, Las Palmas, es el tercer equipo con más partidos perdidos fuera del curso (11), sólo por detrás del propio Espanyol (13) y del Valladolid (17).

No es la primera vez que el equipo se enfrenta a partidos de todo o nada. El año pasado, el Espanyol se jugó el ascenso contra el Oviedo en la final del torneo de acenso a Primera, en el RCDE Stadium. Gran parte de la plantilla tiene experiencia en la gestión emocional en este tipo de encuentros.

El Espanyol llega a esta última jornada tras cinco derrotas seguidas: Villarreal (1-0), Betis (1-2), Leganés (3-2), Barcelona (0-2), Osasuna (2-0). Pese a la evidente debacle, el bloque ha demostrado en esta segunda vuelta ser capaz de doblegar a cualquier rival. Ahora no tiene más opción que sacar su mejor versión.

El RCDE Stadium presentará una excelente entrada este sábado. Incluso antes de que el club pusiera en marcha promociones, la gran mayoría de entradas ya estaban repartidas. Cornellà-El Prat será una olla a presión para la UD Las Palmas. Además, los canarios ya están matemáticamente descendidos. EFE

