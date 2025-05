Indra descarta una ampliación de capital para acometer las operaciones en las que trabaja

El presidente de Indra, Ángel Escribano, ha descartado la posibilidad de acudir a una ampliación de capital a fin de acometer las operaciones de fusión y adquisición en las que trabaja la compañía, según ha destacado este jueves en su intervención en el 'VI Foro Internacional' organizado por el diario 'Expansión'.

"No, no estamos hablando nunca de esa necesidad y actualmente la empresa tiene una aceptación financiera muy solvente. No tendríamos esa necesidad. Aunque nos salieran todos los planes que tenemos no sería necesario", ha recalcado el directivo al ser preguntado sobre esta cuestión.

Escribano también ha destacado que la compañía tiene unas cuentas "muy saneadas", con un nivel de apalancamiento "cero", con un volumen de caja positivo y con facilidades de financiación.

"Por estatutos, tenemos un máximo de endeudamiento, pero también se han abierto muchísimas posibilidades de financiación. Ahora mismo el mercado financiero mira con muy buenos ojos el sector de la defensa (...) y ahora mismo hay muchas posibilidades para hacer esas inversiones", ha subrayado.

Si bien el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, insistió recientemente en que la compañía está estudiando en torno a 20 empresas diferentes, las principales operacioenes que tiene entre manos la compañía en estos momentos son la posible fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y la potencial compra de la filial de blindados del grupo italiano Iveco (Iveco Defence Vehicles).

La compañía también tiene intención de hacerse con la planta de calderería pesada de Duro Felguera en Gijón --'El Tallerón-- para reconvertirla y fabricar blindados militares en ella después de que General Dynamics rechazase su oferta sobre su fábrica en Trubia (Asturias).

Además, como ya ha reconocido en anteriores ocasiones el propio Ángel Escribano, la compañía quiere crecer en ITP Aero, de la que posee un 9,5% del capital.

"ITP fue una gran compra. La pena es que no se pudo comprar más porcentaje o que la dirección anterior decidió conformarse. Es una excelente inversión, una excelente compañía a la cual seguimos con nuestra mayor de las pasiones porque nos está yendo muy bien con ITP", ha subrayado.

Asimismo, cabe recordar que el pasado 1 de febrero Indra adquirió a Redeia por un importe de 725 millones de euros el 89,68% del operador de satélites Hispasat, si bien el activo que más le interesaba de esta operación era Hisdesat, su rama de satélites militares.

"Indra es una empresa muy saneada. Nuestro nivel de apalancamiento ahora mismo es cero, no debemos nada y podemos acometer compras, evidentemente, y el sector financiero nos está ofreciendo toda clase de financiación", ha agregado en este contexto de potenciales operaciones.

Por otro lado, en relación con el plan estratégico que Indra presentó en marzo del año pasado y con el que prevé alcanzar una facturación de 10.000 millones de euros para 2030, Escribano ha recalcado que la ejecución de la hoja de ruta de la empresa se está cumpliendo a "rajatabla" y que, si se mantienen los "vientos de cola", las metas establecidas podrían cumplirse ya en 2028.

Escribano ha ahondado en que para 2030 se espera que el 50% de esa facturación proceda del sector de la defensa y que la otra mitad venga de la filial tecnológica del grupo, Minsait, que en 2024 representó el 62% de las ventas del grupo.

En esa línea, cabe recordar que esta misma semana ha dimitido de su puesto en el consejo de administración el director general de Minsait, Luis Abril, que abandonará el máximo órgano de decisión de la empresa a finales de junio y unos meses después, tras el verano y para facilitar la transición, también dejará su puesto en la filial tecnológica de Indra.

En relación con el objetivo de elevar el peso de la defensa en la compañía, una de las grandes apuestas de Indra está relacionada con los blindados militares y, de hecho, ha creado una filial para ello (Indra Land Vehicles).

Además, ha suscrito recientemente una alianza con la armamentística alemana Rheinmetall para cooperar en materia de blindados para las Fuerzas Armadas de España.

No obstante, Indra ya forma parte de Tess Defence, un consorcio en el que también participan EM&E, Sapa Placencia y Santa Bárbara (propiedad de General Dynamics European Land Systems) y que desarrolla el blindado 8x8 Dragón y el Vehículo de Apoyo a Cadenas (VAC) para el Ministerio de Defensa, dos contratos valorados en casi 2.000 millones de euros cada uno.

"El consorcio Tess tiene un propósito específico, que es fabricar el VCR 8x8 y el VAC (...) No tiene ningún otro propósito a día de hoy. Otra cosa es que los pueda tener a futuro. La alianza que Indra ha hecho con Rheinmetall y otras posibles que se sumarán, pues sinceramente es lo que nos dicen en Europa. Hace diez días en Bruselas, con la presidenta Von der Leyen, el mensaje que nos dio a las empresas europeas que estábamos allí presentes fue cristalino: "Cojan ustedes tamaño"", ha apuntado el directivo.

Sobre esa conversación en Bruselas, Escribano ha indicado que la propuesta de la Comisión Europea también instaba a la industria a crear productos comunes en el Viejo Continente.