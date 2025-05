Sílvia Pérez-Cruz y Salvador Sobral lloran por Palestina en su disco conjunto

Madrid, 21 may (EFE).- La española Sílvia Pérez-Cruz y el portugués Salvador Sobral cierran su recién publicado disco conjunto, 'Sílvia & Salvador', con un tema titulado 'Tempus Fugit (Plor per Palestina)', un llanto o "lloro" por este Estado que consideran "necesario en este momento que vivimos".

"Te sientes tan impotente al ver en redes sociales todo lo que está pasando, miles de muertos, miles de niños, bombas en las escuelas y en los hospitales... Ya que tenemos este oficio de cantar y de poder viajar, creo que lo mínimo que podemos hacer es cantarlo y que aparezca en la gente un mínimo de conciencia", apunta Sobral, antes de subrayar que "es muy distinto ser antisemita y ser antisionista".

"Los dos estamos a gusto posicionándonos ahí", apuntan ambos artistas en declaraciones a EFE.

El homenaje a Palestina se trata de un tema instrumental que cierra su álbum conjunto.

Con él han cerrado su último concierto en Bilbao (norte de España): "Fue el momento más emocionante para mí, los dos solos cantándolo, que no tiene letra y puede parecer poco, pero es simbólico y es lo que es", destaca Pérez-Cruz, Premio Nacional de Músicas Actuales 2022.

Sobral, ganador de Eurovisión 2017, fue uno de los más de 70 exparticipantes de este festival que pidieron unas semanas antes de la última edición en Basilea (Suiza) la expulsión de Israel del concurso a causa de su ofensiva militar en Gaza.

"Cuando entendí que eso no iba a pasar, que no había igualdad de criterio con lo que le pasó a Rusia, a mí me dejó de interesar ir a Eurovisión o ser parte de eso, firmé la carta y ya cerré la puerta", ha contado el músico, incrédulo con los resultados del televoto, que en muchos casos le dieron la máxima puntuación a Israel. EFE