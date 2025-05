Lavrov viaja a Armenia para normalizar relaciones tras acercamiento de Ereván a la UE

Tiflis, 21 may (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, defendió este miércoles las relaciones de aliados con Armenia durante su primer viaje al país caucásico en tres años, que se produce en medio del acercamiento de Ereván a la Unión Europea.

"Estamos dispuestos a hacer todo lo posible para garantizar la protección de la soberanía y la integridad territorial de Armenia", aseguró el jefe de la diplomacia rusa durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo armenio, Ararat Mirzoyán.

Lavrov enfatizó que "Rusia es el principal socio comercial e inversor de la economía armenia y un garante fiable de la seguridad energética y alimentaria de la república".

El ministro ruso aseguró que la seguridad es uno de los principales ámbitos de cooperación entre Ereván y Moscú, aunque agregó que Rusia "no ve ningún problema" en que Armenia haya optado por diversificar los suministros militares, centrados otrora en armamento ruso.

También insistió en que Rusia ha cumplido con sus obligaciones ante Armenia en el marco de la participación de ambos países en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), alianza militar de la que Ereván se ha quejado en varias ocasiones.

"La reacción que correspondió a nuestras obligaciones hacia Armenia en el marco de la OTSC, esta reacción se ha producido", dijo Lavrov al responder a una pregunta sobre los motivos del silencio de Moscú ante los ataques azerbaiyanos contra una localidad turística en territorio armenio en septiembre de 2022.

El ministro ruso aseguró que tras recibir la respectiva comunicación de Ereván, una misión de la OTSC "partió inmediatamente hacia el lugar" de los hechos y presentó rápidamente un informe con propuestas concretas para el envío de observadores a la zona para "estabilizar la situación".

"Se definió el número de observadores y el armamento que debían tener, y este informe se analizó en octubre de ese mismo año en Ereván, en el marco de la cumbre de la OTSC", afirmó.

Las propuestas fueron incluidas en una declaración final que iban a aprobar los mandatarios de los países que integran la OTSC y que Armenia rechazó en el último momento, insistió Lavrov.

"No hubo consenso y decidimos dejarlo ahí", señaló y agregó que "no se critica al que no hace nada" y Rusia "en cambio, sí lo hizo".

Mirzoyán, por su parte, reiteró que "para nadie es un secreto que Ereván no está satisfecho con la reacción de la OTSC a unos acontecimientos muy concretos".

"También es sabido que hemos congelado nuestra participación en esa organización", recordó.

A pesar de ello, Ereván mantiene contactos "constructivos" con Moscú y no planea "reformatear" las relaciones, aseguró.

En este sentido, subrayó que el acercamiento de Armenia a la Unión Europea no significa que esté llevando negociaciones para el ingreso en el bloque comunitario.

"No hemos solicitado el ingreso en la UE ni tenemos negociaciones al respecto en marcha", explicó.

En mayo de 2022, durante una reunión de los líderes de la OTSC en Moscú, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, lamentó la falta de intervención de la alianza militar en su conflicto con Azerbaiyán.

Además, agregó que durante mucho tiempo, Armenia planteó también la pregunta sobre la venta de armas por parte de miembros de la OTSC "a un país inamistoso para Armenia, armas que fueron utilizados contra Armenia y el pueblo armenio".

En noviembre del mismo año, el primer ministro señaló que "durante los últimos dos años Armenia, un país miembro de la OTSC, fue víctima al menos en tres ocasiones de la agresión azerbaiyana" sin que la alianza militar reaccionara ante esa circunstancia.EFE