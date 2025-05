Felipe González cuestiona que Sánchez no presente al Parlamento el aumento del gasto militar

El expresidente del Gobierno Felipe González ha cuestionado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no explique ante las Cortes Generales el aumento del gasto militar, algo que sí que apoya especialmente al considerar que Estados Unidos ya no es aliado de la Unión Europea. "No quiero ser un país neutralizado en el que manden y decidan nuestro futuro otros", ha dicho.

En una entrevista en 'El hormiguero' de Antena 3, que ha recogido Europa Press, González ha señalado que Europa "tiene que hacerse cargo de sí misma" pues, a su juicio, ya "no se puede fiar de su aliado de siempre que era Estados Unidos".

En este contexto, el expresidente del Gobierno ha reclamado en España "una tregua de insultos" entre el Ejecutivo y la oposición y ha alertado que "esa polarización que viene de arriba hacia abajo ya está empezando a calar en la sociedad y la sociedad está cabreando". "Y eso es realmente peligroso para la convivencia. Por lo tanto, que paren, que hagan una tregua de insultos. Y sobre todo, no nos tomen el pelo", ha enfatizado el exlíder socialista, que ha cuestionado que PSOE y PP sí se pongan de acuerdo en el Parlamento europeo pero no en el Congreso de los Diputados.

González también se ha preguntado que el presidente Pedro Sánchez no sea capaz ni de presentar unas cuentas públicas al Parlamento. "La verdad es que no sabemos qué ingresos tenemos ni qué gastos, pues no tenemos presupuesto. Pero eso ahora es normal. Hace ya 30 años que salí del gobierno. Como no pude aprobar los presupuestos, disolví el Parlamento y convoqué elecciones. Parecía lo lógico", ha recordado.

Dicho esto, el expresidente ha preguntado al Gobierno que "de dónde sale el dinero para aumentar el gasto en Defensa", algo que es "necesario" y ante lo que no queda "más remedio". "Sino, Putin va a llegar a la frontera de Algeciras. Si no lo para alguien", ha indicado.