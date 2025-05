Cayetano Martínez de Irujo, su precioso mensaje a Bárbara Mirjan tras su monumental discusión

Días después de protagonizar una monumental discusión en la que no faltaron los reproches, las malas caras y la tensión mientras disfrutaban del torneo hípico que se celebró el fin de semana pasado en el Club de Campo Villa de Madrid, y que ha hecho que muchos dudasen si sus planes de boda seguían adelante, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan han reaparecido juntos este martes en la entrega de los premios Telva Solidaridad.

Demostrando que su historia de amor continúa viento en popa, la pareja se mostró de lo más unida y cómplice, y por si quedaba alguna duda de si se darán el 'sí quiero' el próximo mes de octubre en la finca que el jinete posee en Sevilla, 'Las Arroyuelas', el hijo de la recordada duquesa de Alba se ha sincerado sobre cómo le sienta que le pregunten por su boda.

"Claramente es difícil para una persona de mi edad que tiene que casarse a estas alturas. Pero Bárbara no puede ser más excepcional. Y lo que pasa es que te pregunten eso diez veces al día, es muy pesado, ¿entiendes? Porque es un tema muy personal, al final, y es un tema abierto, y, bueno, tengo la mala suerte que se anuncia, tienes la mala suerte que todo lo tuyo se anuncia, y claro, es que esta pregunta, un día y otro y otra vez, pues, es muy pesado, pero, evidentemente, pues, es que es una cuestión de alegría, evidentemente" ha confesado, sin ocultar lo feliz que está por el paso que está a punto de dar con Bárbara tras diez años de relación.

LOS PROYECTOS DE CAYETANO PARA HOMENAJEAR A SU MADRE

Su enlace no es el único proyecto en el que está volcado Cayetano, ya que como nos ha contado los próximos meses llevará a cabo varias iniciativas para homenajear la figura de su madre, la duquesa Cayetana de Alba, fallecida el 20 de noviembre de 2014.

"El año que viene yo voy a hacer cinco conferencias y unas cuantas cosas más, también un fin de semana de un cuadro flamenco, 'Cayetana, mi pasión', porque el año que viene es el centenario de mi madre. Mi hermana va a organizar una exposición en el Palacio de las Dueñas, y yo le voy a hacer tres o cuatro cosas; voy a hacer un libro, vamos a hacer un serial de tres capítulos, el flamenco y cinco conferencias muy buenas de las cinco cosas que a ella le gustaban, porque se merece un homenaje de verdad" ha revelado emocionado.

Y es que como ha recordado orgulloso, su madre le dijo "prepárate porque tú vas a heredar mi legado humano". "Y qué razón tiene. Pero es que yo... Hace tres días estaba yo saliendo de la maestranza y de repente para un chico en patinete de unos 14, 15 años y me dice, hombre, usted es el hijo de la Duquesa de Alba. Y digo, pero sí, pero tú eres muy joven, tú la has conocido. Dice, bueno, realmente no me acuerdo, pero es que en mi casa se habla tanto de ella. Claro, son cosas que ya no te digo, la de gente que me saluda, que me conoce, que no es por mí, que es por ella, porque me ven a mí y la ven a ella, le ven a mi hermana Eugenia y también, yo creo que somos los dos que más la representamos, pero vamos, en mi caso es una cosa alucinante, o sea, es que vaya donde vaya" confiesa.

Una ocasión en la que se ha sincerado sobre su relación con sus hermanos, a los que no ha dudado en lanzar un dardo: "Eugenia va a organizar la exposición en Dueñas con mi hermano Carlos, y yo voy a organizar todo el resto con ellos, porque yo cuento con ellos, sobre todo con mi hermano Carlos, por supuesto, y con mi hermana Eugenia. Con Eugenia y con mi hermano Fernando. Yo voy a invitar a, voy a convocar a todos". "Ya, yo no tengo ningún, nada, ¿sabes? Me han dado muy duro porque fui el elegido, el escogido, nada más, porque fui el escogido y el valorado, nada más. Eso ha sido todo, todo mi pecado ha sido, y diez años habéis tardado en daros cuenta de las cosas como son. Yo cuento con ellos siempre y, evidentemente, voy a contar con ellos para el serial" ha afirmado rotundo.