Siete activistas israelíes quedan bajo arresto domiciliario tras protesta contra ofensiva

Jerusalén, 20 may (EFE).- Un tribunal israelí ordenó este martes el arresto domiciliario de entre uno y dos días para los siete activistas israelíes de la organización Standing Together, detenidos el domingo durante una protesta organizada cerca de la frontera con la Franja de Gaza para mostrar su rechazo a la nueva ofensiva.

"No son peligrosos. No son criminales. Son peligrosos por una sola cosa: por la continuación de la guerra. La lucha para poner fin a la guerra es la lucha del pueblo, que no apoya la guerra por la supervivencia de Netanyahu, Smotrich y Ben Gvir, y este arresto fue un intento cobarde de disuadirnos a todos. Pero eso no funcionará", denunció Standing Together en su cuenta de X tras conocerse la decisión judicial.

Entre los arrestados se encuentra el codirector de la organización, Alon Lee Gree, conocido por ser uno de los activistas israelíes que más ha denunciado la ofensiva de las tropas de Benjamín Netanyahu en la Franja y la matanza de palestinos.

El domingo, tras el anuncio del Ejército de que su nueva ofensiva terrestre en Gaza había empezado, con la que planean apoderarse de más territorio en la Franja, tres de las principales organizaciones palestinas-israelíes (Standing Together, Breaking the Silence y Women Wage Peace) convocaron una marcha desde la ciudad sureña de Sderot hasta la frontera con la Franja de Gaza para mostrar su rechazo.

En vídeos difundidos por estas organizaciones, se observa como varios agentes de la policía israelí fronteriza empujaban y tiraban al suelo a los manifestantes que intentaban avanzar por la carretera hacia la frontera del enclave palestino.

"Se trataba de una participación en una manifestación que era legal desde el principio, pero que derivó en violencia, en contra de instrucciones policiales que no se ajustaban a las condiciones de la manifestación, e incluso incluyó conductas violentas", recoge la resolución judicial a la que ha tenido acceso EFE.

Este viernes, Standing Together ha vuelto a convocar una protesta frente a la frontera con la Franja de Gaza para "no ceder ante la intimidación y no permanecer callados ante los horrores", indicaron en su mensaje. EFE