De Carmen Lomana a Dulceida. Los famosos se pronuncian tras el batacazo de Melody en Eurovisión

El 'batacazo' de Melody en Eurovisión, quedando tercera por la cola -en el puesto 24 de 26- con su canción 'Esa Diva' a pesar de la espectacular actuación que hizo sobre el escenario de Basilea, se ha convertido en el tema más comentado del momento.

Y como no podía ser de otra manera, mientras la artista ha optado por alejarse del foco mediático y refugiarse en su familia en lugar de sincerarse sobre su mala posición y la polémica que apunta a que la postura propalestina de RTVE le habría pasado factura en las posiciones, numerosos rostros conocidos como Carmen Lomana, Vanesa Martín, Boris Izaguirre, Dulceida, Marina Carmona o Jedet se han 'mojado' y han salido en defensa de la cantante de 'Como los gorilas' tras su decepcionante paso por el festival más importante de Europa.

"Para mí no es justo la verdad. Yo creo que lo hizo increíble, increíble, voz, talento puesta en escena, divertidísima en todas las entrevistas, no sé, es que Eurovisión es tan extraño. Yo pienso que está todo politizado. Lo digo con mucho respeto porque sé que hay muchos seguidores de Eurovisión que me lapidarán, pero sí creo que España hubiera... estaba a la altura como para quedar mucho más arriba" ha afirmado rotunda Vanesa Martín a su llegada al concierto de despedida de Joaquín Sabina este lunes en el Movistar Arena de Madrid.

Sin embargo, está convencida de que "Melody es muy inteligente y seguro que en su carrera va a saber tomar esto como un punto de inflexión importante. Ha demostrado que es una artistaza, que tiene mucho que darnos y que es muy completa porque no sólo es arriba del escenario...". "Y eso, estamos esperándola todos con los brazos abiertos" ha asegurado mostrándole su apoyo incondicional.

En la misma línea se ha mostrado Carmen Lomana, indignada por el mal puesto que ha obtenido Melody en Eurovisión: "Soy fan total. Me ha parecido la mayor injusticia que he visto en mucho tiempo. Para lo que yo he visto creo que hubiera quedado la primera. Porque eso era igual que una matinée de colegio, cantando una cursilada de canciones. Música lírica el que ganó, pues ve a un concurso de música lírica en el cole o tal". "Pero creo que nunca ha sido así ese festival. Era un festival alegre, un festival que luego podías bailar y con la música y cantarla y todo esto, piensa en los ABBA por ejemplo. No sé qué es, pero me ha parecido un desastre absoluto".

Además, la socialité ha salido al paso de los rumores de ruptura con su último 'amigo especial', Jesús Arroyo, y se ha mostrado tajante. "Si nunca hemos estado... como voy a romper. Ni hemos sido novios, ni lo somos, ni lo seremos. Entonces no voy a romper. Estoy soltera pero siempre hay por ahí algo" ha reconocido.

Boris Izaguirre, por su parte, se ha mostrado tan claro como siempre y ha criticado que "había una sobrepoblación de divas en el festival. Finlandia, Francia, Malta... y al mismo tiempo había una sobrepoblación de caballeros haciendo bromas con el idioma italiano y cantando en italiano".

"Melody es una profesional extraordinaria. Quizás no hacía falta que lo fuera a demostrar en Eurovisión, pero ella lo ha dicho perfectamente, que a sí misma ella se toma toda esta situación como una demostración de que adora la música, adora la interpretación y está muy segura del camino que va a seguir como estrella" ha apuntado, reconociendo que no cree que su mal puesto haya tenido nada que ver con la política, sino más bien con que "probablemente seguimos sin encontrar el efecto necesario". "Estamos empeñados en querer volver a encontrar otra Chanel, pero Chanel ya existe. Ya existe Masiel y Masiel es la ganadora auténtica de todo esto. En algún lugar entre las dos probablemente esté la clave" ha sentenciado.

Dulceida también ha salido en defensa de Melody y, dejando claro que es "objetiva", ha asegurado que la andaluza "lo hizo increíble. A nadie le parece justo, es una artista de los pies de la cabeza, que lleva toda la vida y luchando más que muchísima gente y estando ahí, y a lo mejor yo no le hubiese dado una posición 1, pero no sé. En el top 10, entra". "Para todos es la ganadora, lo ha hecho increíble y cantaremos esa canción forever" ha confesado.

"Yo creo que nos hemos enamorado todos de Melody, no la hay más graciosa, más curranta, más chica. Me parece una injusticia esa posición, me huele raro todo esto y Israel y toda esta movida, y yo deseo de corazón que sigamos apoyándola porque se lo merece mucho, lleva muchos años en esta profesión y currándoselo mucho" ha expresado Jedet. "Que no pare de cantar nunca, que siga, que siga, que la amamos y estamos todos enamorados de ella. Viva España y lo que tenemos que hacer es no presentarnos más a Eurovisión, porque esto es un tongazo. Y Melody debía quedar, aunque fuese en el top ten" ha afirmado contundente.

La hija de Paz Padilla, Anna Ferrer, ha apuntado que "lo importante es que Melody es una artistaza, para mí un icono de toda mi vida, una tía súper currante, es una buena persona. Y sobre todo hay que quedarse con el trabajo que ha hecho ella, y que esté orgullosa, tiene que estar satisfecha con lo que tú haces es irte a dormir a gusto".

Por último, otra artista como Marina Carmona ha querido mostrar su apoyo a la sevillana enviándole un mensaje: "Melody eres la mejor, te merecías estar en el top ten por lo menos, vamos. O sea, eres una pedazo de artista y ella es increíble, una curranta, la actuación estuvo de categoría". "Una injusticia, pero me alegro de cómo se lo tomó ella. Se pasan muchos nervios y nadie sabe lo que es estar ahí. O sea, que yo sobre todo me alegro de que lo disfrutara y al final que estén hablando de ella, como decía Lola Flores, lo importante es que hablen, pa' bien o pa' mal" ha zanjado.