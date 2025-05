Una revista que explora el arte en cada comunidad, una apuesta por la cultura en Panamá

Moncho Torres

Ciudad de Panamá, 19 may (EFE).- El arte en cada esquina, en el vestíbulo de un edificio de oficinas, en un muro en la calle, en el parque del barrio, ese es el tipo de cultura que quiere mostrar un periódico panameño que después de especializarse en informar sobre algunas comunidades de Panamá, lanza ahora su revista de arte comunitario.

La primera edición de 'Costa del Este News' dedicada al arte nació a finales de 2024, pero ahora toma un nuevo impulso con la celebración esta semana en la capital panameña, del 21 al 25 de mayo, de Pinta Panamá Art Week, que se celebra por primera vez en el país centroamericano y que busca, según los organizadores, posicionar a la ciudad "como un destino clave en el calendario artístico internacional".

Detrás de la revista de arte 'Costa del Este News' está el emprendedor panameño Cristhian Flórez, que hace más de una década creó cuatro medios comunitarios dedicados a contar lo que sucede en las áreas capitalinas de Costa del Este, San Francisco, Bella Vista y Ancón, y ahora, como un nuevo paso, quiere destacar su cultura.

"Esta es una revista que quizás no es la primera, pero es una revista que logra documentar todo el arte que está en un sitio en específico, que sirve de modelo para los estudiantes, para los docentes, para la gente en general que le gusta el arte. A nosotros nos interesa poder seguir haciendo más ediciones en los otros sectores donde ya estamos trabajando", explicó a EFE Flórez, director ejecutivo de 'Costa del Este News'.

Así, los diferentes números de la revista se alimentarán del arte específico que hay en cada una de las zonas.

Por ejemplo, en Costa del Este, al ser un barrio de renta alta, el arte se encuentra más en edificios de oficinas y hoteles que han apostado por contar con obras de artistas como los panameños Gabriela Batista, con su fusión de geometría y naturaleza, o Gennaro Rodríguez y su esquemática y colorida escultura de un barco situada en una plaza.

El arte está "en edificios, en bancos, en lobbies de hoteles, de oficinas, en colegios incluso. Porque de eso se trata, que el niño desde chico valore todo lo que está a su alrededor, sepa interpretarlo y se interese", remarca Flórez.

Luego, según detalla, en el número dedicado al área de San Francisco, el lector se va a encontrar "mucho arte urbano", en Bella Vista habrá "muchos edificios, íconos de la época, donde también hay un arte trascendental", y en Ancón se topará con "todo el arte de lo que es la arquitectura, de lo que fue toda la arquitectura canalera", unas ediciones por comunidad que espera fusionar luego en un proyecto unificado.

Con una tirada inicial de 1.000 ejemplares, cada número cuenta además con la particularidad de poseer una impresión en exclusiva de una obra de arte, como la del artista panameño Juan Carlos Chávez, conocido como Webo, que el lector puede recortar y enmarcar luego para colgar en su casa.

Para Aydana Ruíz, directora editorial de 'Costa del Este News', esta iniciativa se trata esencialmente de eso, de "acercar al artista a la comunidad".

"Aquí están muchos de nuestros vecinos que son artistas, hay artistas que no son nuestros vecinos, pero que sus obras están acá y obras por las cuales nosotros pasamos todos los días y las vemos y lo damos por sentado y no sabemos que eso es una obra de arte y que detrás de eso hubo un trabajo creativo, (...) pero como lo ves todos los días, piensas que es parte del paisaje natural de la comunidad, y no", remarca a EFE la venezolana Ruíz.

Así, explica, con la lectura de la revista, el vecino del lugar, "al saber lo que estuvo detrás de esa obra, lo ve de otra manera, entiende mucho más qué quiso decir el artista con esa obra y no solamente es parte del paisaje", y se acerca el arte, que pudiera parecer elitista, a la sociedad en general, además de "homenajear al artista".

Entre los artistas "homenajeados" en la primera edición de la revista está el panameño Eduardo Navarro, que envuelve la portada con uno de sus obras neoexpresionistas repleta de latigazos de colores.

El estudio de este artista está situado en Costa del Este, que sirvió de lugar de encuentro con el equipo de la revista.

Así, preguntado Navarro, con medio siglo de profesión a sus espaldas, por el estado del arte en Panamá, el pintor se muestra rotundo: "Está muerto, diría yo".

"Yo no sé si es por nuestro poco volumen, nuestra falta de educación y cultura, falta de apoyo en general del gobierno, y no es para apuntar con el dedo a nadie, ni decir nadie tiene la culpa, es que somos un país de tercer mundo, y yo creo que lo que menos pareciera importarnos es el desarrollo de la cultura", asegura a EFE.

Algo que lamenta, porque "el desarrollo de la cultura es la base para muchas otras cosas".

"Yo estoy tratando de que a los niños en las escuelas primarias públicas, en los parvularios, se les dé, de alguna forma u otra, por lo menos tres culturas: baile, música y pintura. Por lo menos esos peladitos, creciendo con cultura, a la vez crecen con conciencia, conciencia cívica", explica.

Un proceso que "para el país en una generación hace un efecto muy positivo", y que no se ha dado por ahora "por las circunstancias" de Panamá, y lo que tiene que hacer uno "es poner su granito de arena", ya que "somos todos responsables".

Y dentro de ese poner un "granito de arena", afirma Navarro, una revista de arte como 'Costa del Este News' "puede aportar muchísimo". EFE

