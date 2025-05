El Atlético aclara que Ángel Correa tiene contrato hasta 2026 y que nadie le ha contactado para su fichaje

El Atlético de Madrid aclaró este lunes que el delantero argentino Ángel Correa tiene contrato en vigor con el club rojiblanco hasta el 30 de junio de 2026 y que ningún club "se ha puesto en contacto" para acometer su posible fichaje.

"Ante las dudas generadas al final del encuentro que ayer disputamos ante el Real Betis en el Riyadh Air Metropolitano, el club quiere aclarar que actualmente Ángel Correa tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2026", señaló el conjunto madrileño en su página web.

Esta respuesta del Atlético llega después de que estos días se haya informado sobre la posible salida de Correa, el cual avivó más los rumores con un mensaje en sus redes sociales donde indicaba que ante el Betis había vivido su "último partido en casa" con la camiseta rojiblanca.

"No fue un día más, fue un cúmulo de recuerdos, emociones y gratitud. Gracias al club, a mis compañeros y a esta afición increíble que siempre me hizo sentir uno más. Me llevo cada aplauso, cada ovación y cada momento en el corazón. Siempre estaré agradecido por todo lo que viví en el 'Atleti'. ¡Gracias por tanto!", escribió el argentino.

El Atlético recalcó que "ningún club se ha puesto en contacto" con la entidad "para iniciar negociaciones para un posible traspaso" de su delantero ni que "su representante" les ha trasladado hasta el momento "ninguna oferta por el internacional argentino, que llegó en diciembre de 2014 y que ha disputado 465 partidos oficiales, convirtiéndose en el sexto jugador con más partidos en la historia colchonera, y marcando 88 goles, el último este domingo.

"Una brillante trayectoria que el club reconocerá como merece en su momento cuando el jugador termine su contrato o si se diera la circunstancia de un traspaso a otro club", zanjó la entidad que preside Enrique Cerezo.