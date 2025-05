Rastreator, sobre la OPA de BBVA: "Una herramienta como la nuestra es útil cuando la oferta se reduce"

El presidente y consejero delegado de Rastreator, Víctor López, cree que operaciones como la OPA que BBVA quiere lanzar sobre Sabadell pueden beneficiar a los comparadores de productos financieros, y no solo a otros bancos, puesto que estas empresas se convierten en herramientas "útiles" para que los clientes puedan comparar.

"Una herramienta como Rastreator, que trabajamos con todos los bancos, sí que es útil cuando la oferta se reduce", comenta López en una entrevista concedida a Europa Press.

López, que asumió el liderazgo de la compañía en mayo de 2023, explica que estas situaciones propician que el cliente busque comparar si tenía en mente a una de las dos entidades: "Lo que nosotros recomendamos es que el cliente compare", explica, resaltando también la transparencia que supone poder ver todas las ofertas del mercado y elegir una de ellas.

Así, al igual que las entidades bancarias ya han señalado que pueden ser momentos para ganar clientes, los comparadores con productos financieros [Rastreator, por ejemplo, tiene comparadores de cuentas, préstamos e hipotecas] también pueden resultar beneficiadas de los movimientos del sector. Sin embargo, López matiza que en España sigue habiendo una "oferta muy amplia".

Más allá de una ganancia directa, otro de los efectos de estas operaciones es el desconocimiento por parte de los usuarios. El comparador explica, teniendo en cuenta recientes integraciones, que cuando se producen cambios en el panorama bancario, sus asesores dedican cierto tiempo a explicar e informar a los clientes de los cambios y de la desaparición de ciertos productos.

"Muchas veces, cuando hay estos cambios, hasta que el usuario deja de preguntar por la hipoteca de la entidad integrada, hay un periodo de tiempo en el que los propios asesores tienen que continuar informando de que se han fusionado, que ya no existe, que ha cambiado, porque sigue habiendo un desconocimiento", explica.

El hipotecario es uno de los negocios en los que Rastreator está centrado en crecer, junto al de energía. De hecho, la meta es conseguir un crecimiento del 30% en el segmento de hipotecas frente a 2024, ejercicio en el que el crecimiento fue "más líneal" del esperado.

Este es un segmento en el que los comparadores están ganando relevancia tanto por su beneficio para los bancos como para los clientes, a los que se les suele ofrecer una hipoteca personalizada o con mejores condiciones que si fueran directamente a una oficina.

López explica que Rastreator, a diferencia de otros intermediarios hipotecarios, recibe comisiones de sus 'partners', los bancos, y solo si el cliente contrata el producto, es decir, a éxito. Además, el porcentaje varía en función del producto.

Entre otras características, señala que los clientes suelen ser digitales y valoran la neutralidad y la posibilidad de comparar opciones en una sola plataforma. Además, son usuarios "incrementales" para los bancos [o para las aseguradoras], puesto que son personas que normalmente no llegarían directamente a ellos.

Además, López resalta que Rastreator aporta valor porque sus clientes presentan una siniestralidad menor y un coste de adquisición más bajo que el marketing tradicional de las aseguradoras y bancos. Por eso, los 'partners' consideran a la empresa un socio relevante y dedican equipos específicos para gestionar estos clientes.

ASOCIACIÓN DE INTERMEDIARIOS

Fruto de este aumento de comparadores, nació recientemente la Asociación Española de Brókeres Hipotecarios (AEBH), en la que en Rastreator todavía no participa, puesto que los actores involucrados todavía no tienen un gran peso en el sector, aunque no descarta unirse a esta u otra asociación.

"Vimos que eran 'players' pequeños, todavía no hay grandes como nosotros. Lo vemos como algo positivo, a valorar. No lo vemos con malos ojos, pero no es algo súper prioritario. Pero no descartamos entrar en esta o en otras asociaciones", señala López.

Además, el comparador también resalta la importancia de que sea una asociación "bien regulada". "Somos un bróker que operamos de forma muy rigurosa y, evidentemente, si te adhieres a una asociación, antes que nada hay que cerciorarse de que cumple todos los requisitos legales", agrega.

BAJADAS DE LAS PRIMAS DE SEGUROS

Más allá del mundo bancario, para Rastreator el gran negocio siguen siendo los seguros. Este mercado supone para el comparador el 80% de sus ingresos, mientras el 20% restante se reparte entre negocio financiero y energía, tarifas de luz y gas, tarifas de Internet y telefonía o viajes.

Preguntado por la evolución del seguro de auto y de moto, López comenta que la empresa está en un momento "muy bueno de crecimiento" en el ramo de motor. Sobre el seguro de coche, de hecho, comenta que las primas ya están prácticamente estables desde el mes de febrero --después de subir por el episodio de inflación--, incluso con bajadas en algunas semanas de abril, frente al año pasado. En cambio, el seguro de moto sigue registrando subidas.

"Estos meses son muy buenos para el seguro de motos por la estacionalidad después de Semana Santa, en mayo y junio. Con el buen tiempo, los asegurados que han contratado un seguro en esta época del año les toca renovar y aquí registramos más volumen de tráfico y que las primas siguen aumentando", explica.