Julián Alvarez: “Me quedó en la cabeza dando vueltas esa jugada del primer tiempo”

Madrid, 18 may (EFE).- El argentino Julian Alvarez, delantero del Atlético de Madrid, lamentó este domingo, tras el triunfo ante el Betis (4-1), una acción en el primer tiempo que estrelló en el poste, pese a haber marcado dos tantos, y enfocó ya hacia adelante, al Mundial de Clubes, para dejar llevar el “escudo a lo más alto”.

“Esa del primer tiempo me dio mucha bronca. Lo tuve ahí, al frente del arquero, decidí mal, la pegué mal… Hubiese sido un golazo”, expuso a ‘Dazn’, en referencia a una jugada en el minuto 33, cuando sorteó a tres rivales y definió contra el palo cuando encaraba a Adrián San Miguel. Antes había hecho el 1-0. Después logró el 3-1.

“Contento, pero esa me quedó en la cabeza dando vueltas. El equipo hizo un gran partido, tuvimos varias situaciones, pudimos convertir más goles y son tres puntos importantes”, continuó ‘La Araña’, que también habló de su golazo de falta directa: “De Paul iba a tirar el centro, me acerqué y le dije que la pego. Fue un lindo gol”.

Después, también asistió en el 4-1 a Ángel Correa. No sabe Julián si suena ese tanto a despedida del ‘10’ rojiblanco, cuyo futuro puede estar fuera del Atlético cuando termine el Mundial de Clubes. “El cariño de siempre con Ángel, una persona que me ayudó desde el primer día que llegué acá al club. Estoy agradecido por él y me pone contento el cariño que le brinda la gente”, añadió.

Ya surge en el foco el Mundial de Clubes, que comienza el 14 de junio. “Prepararnos después del Girona para eso. Es un torneo importante para el club. Vamos a dejarlo lo mejor para llevar este escudo a lo más alto”, afirmó.

De la temporada liguera, Julián Alvarez explicó que “hay cosas por mejorar”, en referencia a la diferencia entre el rendimiento del equipo dentro y fuera de casa. “Es verdad que uno se siente más cómodo en casa, con la gente, en nuestro campo y es algo que tenemos que mejorar”, repasó.

“Son partidos más difíciles, más trabados, con menos espacios. Tenemos que tratar de contrarrestar eso para hacer mejor las cosas, porque hubiéramos peleado la punta”, añadió. EFE