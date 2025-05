Arrasate (Mallorca): "Tenemos que hacer autocrítica todos"

Palma (España), 18 may (EFE).- El entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate, incidió en la necesidad de hacer "autocrítica" por el ambiente crispado vivido este domingo en Son Moix durante la derrota contra el Getafe (1-2) y la mala segunda vuelta de su equipo.

"Muchas cosas nos han faltado. Al equipo le ha costado generar situaciones y no hemos sido tan sólidos. El equipo es más vulnerable y no nos ha dado. Hay equipos que están mejor que nosotros. Tenemos que hacer todos autocrítica. Todos han celebrado y nosotros nos hemos tirado de los pelos", señaló tras ver como Getafe y Celta han celebrado su permanencia con triunfos ante los bermellones.

"Es complicado explicar el disgusto que tenemos todos. Ha sido un reflejo de como estamos. La segunda vuelta ha sido mala y floja. Cuando ha llegado la hora de la verdad no nos ha dado. Toca aceptar la realidad. La dinámica es mala y peligrosa, pero cada partido que pasa le doy más valor a tener 47 puntos", explicó enfadado.

"La temporada es buena pero no estoy contento porque veo a mi equipo mal. La temporada termina la semana que viene. Hay que quedar arriba y luego toca descansar y ponerse a trabajar. A veces, según como termines el año, es peligroso y no quieres arrastrarlo", destacó sobre los problemas que pueden tener en el inicio del curso que viene.

Sobre la celebración de Cyle Larin mandando callar a su grada tras las protestas, Arrasate pidió cordura: "Me da mucha pena. Me molesta y creo que tenemos que ser más inteligentes. No quiero entrar en autodestrucción".

"Los jugadores tienen un temperamento distinto. Nuestra profesión no es siempre bonita, no es 24/7 bonito. Hay momentos de todo, incluidos de autocrítica. Cada vez que pasan los partidos le doy más valor a lo que estoy viendo", añadió tras ser preguntado sobre el rifirrafe entre la afición y Pablo Maffeo.

"Nadie está contento y nos lo tenemos que hacer mirar. La gestión de las expectativas puede haber sido errónea, hay que darle la vuelta y no se trata de buscar culpables, toca buscar soluciones y para ello uno tiene que mirar a sí mismo", sentenció. EFE

dcj/sab