Previa del FC Barcelona - Villarreal CF

El FC Barcelona recibe este domingo al Villarreal CF en el Estadi Olímpic Lluís Companys (19.00 horas), en la jornada 37 de LaLiga EA Sports, en el que salvo sorpresa, será el último partido de los blaugranas en Montjuïc antes de regresar la temporada que viene al Spotify Camp Nou, un encuentro que además servirá de celebración del título liguero logrado el pasado jueves tras vencer en el RCDE Stadium al RCD Espanyol por 0-2.

El equipo 'culer' se despedirá del que ha sido su estadio los dos últimos cursos, y lo hará de la mejor manera, levantando, cuando termine el choque, el tercer título del año tras haber logrado anteriormente la Supercopa de España y la Copa del Rey. En una fiesta que dará continuidad a la multitudinaria rúa de celebración, con casi 700.000 azulgranas en las calles de Barcelona, del viernes. Aunque antes tendrá que medirse al 'Submarino Amarillo', que espera certificar su clasificación para la próxima Liga de Campeones.

Los de Marcelino García Toral tienen al alcance de su mano lograr el quinto y último puesto que da acceso a la 'Champions', ya que con un triunfo asegurarían su presencia en la máxima competición europea. El conjunto 'groguet' tiene una ventaja de cinco puntos respecto al Real Betis, por lo que incluso un empate o una derrota les podría servir dependiendo del resultado que obtenga el equipo verdiblanco en su duelo de este domingo (19.00) frente al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano.

El conjunto castellonense intentará repetir el triunfo logrado el curso pasado en Montjuïc (3-5), en un encuentro que acabó con Xavi Hernández anunciando su marcha del banquillo 'culer' al final de temporada. El técnico catalán acabó cambiando de decisión, aunque finalmente Joan Laporta despidió al entrenador egarense para contratar en su lugar a Hansi Flick.

Un cambio que ha terminando siendo un gran acierto del presidente de la entidad blaugrana, con el preparador alemán logrando el primer triplete nacional --Liga, Copa y Supercopa-- de la historia del club blaugrana en su primer año a los mandos del equipo 'culer'. Además, Flick ha conseguido instaurar el estado de felicidad en 'Can Barça', maravillando con su juego y logrando los tres títulos nacionales, algo difícil de imaginar a principios de temporada.

Con los deberes ya hechos, se espera que el entrenador germano introduzca rotaciones dado el cansancio que acumulan varios jugadores tras un tramo final de curso muy exigente. La primera novedad podría llegar en la portería, con la entrada de Marc-André Ter Stegen por Wojciech Szczesny, en el que sería el segundo encuentro del capitán blaugrana después de sufrir una rotura completa del tendón rotuliano en su rodilla derecha.

El guardameta 'culer' se lesionó en el encuentro de la primera vuelta entre ambos equipos (1-5) en el Estadio de la Cerámica. Después de más de siete meses de recuperación, Ter Stegen regresó en el choque de hace dos semanas frente al Real Valladolid (1-2) y podría volver a jugar delante de su público, ante el que levantará posteriormente el título liguero como primer capitán.

El preparador azulgrana ya avisó de que habrá "cambios" este domingo. "Ayer fue un día de celebración, muchos jugadores salieron y se lo pasaron bien de fiesta. Quien puede salir de fiesta, también puede trabajar, así que eso no es una excusa", avisó Flick en rueda de prensa, donde no descartó salir con un once integrado exclusivamente por futbolistas formados en La Masia. "Es algo que hemos comentado internamente, pero todavía no lo hemos decidido. No hemos tomado una decisión al respecto. Puede ser una opción, pero tenemos que esperar a mañana, a ver cómo está el equipo, y decidiremos entonces", manifestó.

La mayoría de rotaciones llegarán presumiblemente en la zona ofensiva, con Lewandowski, Raphinha y Dani Olmo dejando su lugar a Pau Victor, Ansu Fati y Fermín López. El que parece que no descansará será Lamine Yamal, quien viene de marcar un golazo frente al Espanyol y que querrá seguir con su excelente estado de forma, echándose al equipo a la espalda en más de una ocasión.

Por su parte, el Villarreal alineará un once muy titular con el objetivo de asegurar la Liga de Campeones. Su principal amenaza ofensiva será Ayoze Pérez, quinto máximo goleador de LaLiga EA Sports con 18 goles, anotando dos de ellos en el último partido del 'Submarino Amarillo' frente al Club Deportivo Leganés (3-0) disputado el pasado miércoles en el Estadio de la Cerámica.

El delantero canario estará acompañado en la punta de ataque por Nicolas Pépé, quien realizó un gran actuación en el choque de la primera vuelta y que presumiblemente será el sustituto de Thierno Barry. El '15' amarillo podría volver a la convocatoria después de estar dos partidos lesionado, pero no apunta a ser titular tras arrastrar molestias en los isquiotibiales en las últimas semanas.

El regreso del jugador francés dejaría a Marcelino con las únicas bajas de Raúl Albiol e Ilias Akhomach de cara a este duelo en el que el Villarreal puede certificar su regreso a la Liga de Campeones tres temporadas después. Enfrente tendrá a un Barça que espera despedirse de Montjuïc por todo lo alto, con un triunfo y la posterior celebración del título liguero.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Fort, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Gavi, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Ansu Fati; y Pau Victor.

VILLARREAL CF: Luiz Junior; Femenia, Foyth, Costa, Cardona; Yeremy Pino, Comeseña, Parejo, Baena; Pépé y Ayoze.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C.Andaluz).

--ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys.

--HORA: 19.00/DAZN.