Defensoría: Una de cada cinco personas LGTBI en Colombia ha sufrido terapia de conversión

Bogotá, 17 may (EFE).- Una de cada cinco personas LGTBI en Colombia ha sido sometida a terapias de conversión, una práctica "sin sustento científico ni legal", alertó este sábado la Defensoría del Pueblo de Colombia en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

"Este es un asunto de derechos humanos, no de opiniones ni creencias", afirmó la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien recibió una carpeta con pruebas y testimonios de víctimas de estas prácticas durante un acto simbólico celebrado en el Parque de los Hippies de Bogotá.

Marín subrayó que enfrentar estas violencias "es un compromiso de Estado, de todos los sectores, de las iglesias, de la salud, de la educación", y se comprometió a revisar la documentación entregada por varias organizaciones que acompañan a los supervivientes.

"Lo que están pidiendo no es nada del otro mundo, es el derecho a vivir en paz", agregó en declaraciones a EFE.

El evento incluyó intervenciones de congresistas, defensores de derechos humanos y personas afectadas, así como el lanzamiento de la Red Nacional de Sobrevivientes de Prácticas de Conversión Sexual.

Estas terapias, conocidas como ECOSIEG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género), son consideradas por organismos internacionales como una forma de tortura.

En Colombia, según los datos revelados durante la jornada, al menos "una de cada cinco personas LGTBIQ+" ha estado expuesta a ellas.

"Estas prácticas buscan borrar la identidad de las personas LGTBIQ+ mediante mecanismos de coerción, encierros forzados, psicoterapia sin consentimiento, espiritualidad impuesta, e incluso violencia física", explicó la congresista Carolina Giraldo, promotora del proyecto de ley 'Quiérele siempre', que busca prohibirlas en el país.

Durante el acto, también se escucharon los testimonios de quienes sobrevivieron a estos 'tratamientos'.

Santiago Páez, una de las personas afectadas, contó a EFE su experiencia como víctima de terapias de conversión en centros religiosos de Bogotá y Medellín.

"Durante cuatro años intenté por todos los medios sanar mi homosexualidad. Cuando vi que no podía, llegué a pedirle a Dios que me diera un cáncer, que me matara. No quería vivir más esto", dijo.

Páez denunció haber sido sometido a ayunos, vigilias y encuentros religiosos para "expulsar el espíritu de la homosexualidad", así como a materiales que atribuían su orientación sexual a traumas o abusos no recordados: "Emocionalmente eran unas subidas y bajadas cada vez más exponenciales".

El acto en el parque de los Hippies de Bogotá concluyó con una instalación artística compuesta por objetos y fotografías que narran historias de sobrevivientes, así como con la lectura de un pronunciamiento en apoyo al proyecto de ley que busca la erradicación legal de estas prácticas en el país. EFE

