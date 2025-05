Cuco reinventa los "oldies" y los "lowriders" en 'Ridin'', su carta de amor a Los Ángeles

Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 17 may (EFE).- El cantante Cuco retrata, a partir de su propia experiencia, la efervescente cultura chicana contemporánea en 'Ridin'', su nuevo álbum de estudio que también funciona como una carta de amor a Los Ángeles: "Me costó tener este amor por Los Ángeles... pero es una ciudad que te empuja", afirma en una entrevista con EFE.

Nacido en nacido en Inglewood, (Los Ángeles, California), Omar Banos, su nombre real, comenzó a trabajar en este, su tercer material, en 2023 con la idea de hacer un disco de "oldies", es decir, baladas clásicas de soul y R&B de los años 60 y 70, pero modernizadas y adaptadas a su propio estilo e identidad.

Después de experimentar en la manera de grabar y comenzar a dar forma a las primeras melodías nació 'Ridin'', la canción romántica que da título al disco y marca el punto de partida de un viaje sonoro íntimo, metaforizado en un paseo en auto, impregnado de memoria, sensibilidad y elementos que reflejan tanto su herencia cultural como su evolución emocional como artista.

Con rosas rojas, ángeles, cadenas entrelazadas en forma de corazón, referencias a la Virgen de Guadalupe, autos de lujo y los colores de la bandera de México, el álbum refuerza la estética chicana del sur de California de la que el cantante es parte y que ya había manejado en trabajos anteriores, pero que en este proyecto profundiza en un nivel más visual.

"En realidad no lo pensé mucho porque solamente seguí lo que conocía yo y cómo crecí, lo que me gustaba a mí, y quería crear esa vibra sin tratar de forzar nada", explica el cantante, que grabó gran parte del disco de forma análoga.

'Ridin'' va de las baladas románticas a sonidos de blues y psicodélicos. Según explica, si el álbum fuera un coche sería un Chevrolet Chevelle de 1972, porque es un "clásico americano" con el que siempre ha soñado, y si fuera un "lowrider" (un coche clásico modificado) sería un Mustang Fox Body con "danes" (la suspensión neumática utilizada para rebajar la altura del coche y permitir que baile).

El álbum resalta la experiencia de Banos como joven estadounidense de origen mexicano y llega en un momento de tensiones políticas en EE.UU. marcadas por las estrictas políticas migratorias del presidente, Donald Trump.

"Con lo que está pasando ahorita en el Gobierno y las políticas medio jodidas que tenemos aquí en EE.UU., siento que se necesita un disco que suene con esperanza y que le recuerde a la gente que somos humanos y tenemos sentimientos", explica.

"Uno puede protestar y tener su punto de vista sobre lo que pasa, pero a veces está fuera de nuestro control, y duele ver cómo tratan a nuestra gente", añade.

El disco también es para Cuco una "carta de amor" a Los Ángeles, la ciudad donde él creció. Una urbe dura y a su vez brillante que abarca tanto sus lugares más turísticos como la periferia menos mediática de la llamada "Ciudad de las estrellas".

"Yo también tuve una época donde me costó tener ese amor a Los Ángeles, porque cuando uno no tiene dinero y está tratando de descifrar cómo va a vivir se siente casi imposible, pero ya cuando cuándo superas todo eso, es también una ciudad que te empuja mucho y te hace una persona muy luchadora", explica.

Con el tema 'My Old Friend', Cuco homenajea a la gente que lo ha acompañado a lo largo de su vida.

"Quería dedicarles una canción, es algo tierno y también lo hice para alguien que ya falleció. Habla de los buenos recuerdos de las personas", apunta.

El cantante ya está preparándose para hacer una gira que acompañe el lanzamiento del álbum y aún no sabe qué le espera musicalmente en el futuro: "No me gusta repetirme", dice.

Sobre el tema 'Para ti', un bolero que es la única en español, comenta que espera poder grabar un álbum totalmente en este idioma.

"Me gusta mucho escribir en español y siento que soy muy bueno aunque no lo hago tan seguido. Me llega así, naturalmente".

Estrenado el 9 de mayo, 'Ridin'' fue producido por Tom Brennick, quien ha trabajado con artistas como Amy Winehouse, Mark Ronson o Bruno Mars y mezclado por Tom Elmhirst, colaborador de artistas como Adele o Frank Ocean. EFE

