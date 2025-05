Al Horford se despide del 'playoff' con interrogantes sobre su futuro en la NBA

Nueva York, 17 may (EFE).- El dominicano Al Horford cayó este viernes eliminado junto a los Boston Celtics frente a los New York Knicks y por el momento no ha aclarado de forma oficial si quiere seguir jugando o si pondrá fin a su extraordinaria carrera en la NBA.

Campeón con los Celtics en la pasada campaña, el ilustre y veterano pívot cumplirá 39 años el próximo 3 de junio, su contrato con Boston termina al final de esta temporada y por el momento no hay nada oficial sobre si planea retirarse o si quiere continuar jugando en la liga de baloncesto más prestigiosa del planeta.

Si decidiera seguir en las pistas, Horford alcanzaría 19 temporadas en la NBA en el curso 2025-2026.

Horford fue titular este viernes en estos Celtics huérfanos del lesionado Jayson Tatum y aportó 10 puntos (4 de 7 en tiros con 2 de 4 en triples) y 2 rebotes en 27 minutos.

Los Knicks se clasificaron este viernes para su primera final de la Conferencia Este en 25 años tras aplastar a los Celtics por 119-81 y destronar a los vigentes campeones de la NBA por 4-2 sellando además el triunfo más abultado de su historia en un duelo de 'playoff' (+38).

Muy diferente a la noche de Horford fue la velada de otro dominicano como Karl-Anthony Towns, fundamental en los Knicks y que en este sexto partido aportó 21 puntos y 12 rebotes. EFE

(foto)