Moody's rebaja la calificación crediticia de Estados Unidos de "Aaa" a "Aa1"

Berta Rojas presta el sonido de su guitarra a Santaolalla para versión de 'The Losf of Us' Berta Rojas y Gustavo Santaolalla unen sus talentos en una versión de 'The Last Of Us', destacando la fusión de guitarras y la identidad musical latinoamericana en un nuevo proyecto conjunto

Berta Rojas presta el sonido de su guitarra a Santaolalla para versión de 'The Last of Us' Berta Rojas y Gustavo Santaolalla colaboran en una nueva versión de 'The Last of Us', uniendo guitarra clásica y ronroco en un homenaje a sus raíces latinoamericanas