Manuel y Gabriella, nuevo reencuentro en 'Supervivientes' esta vez mucho más cariñoso

Tan solo unos días después de haber regresado a España tras su paso por 'Supervivientes', Manuel y Gabriella se reencontraban de nuevo en el plató durante la gala y lo hacían con un frío encuentro en el que se saludaban con un abrazo. Con el futuro de su relación aún en el aire, ambos reconocían que les queda mucho de qué hablar, sobre todo de lo que ha pasado entre ellos durante la participación de Manuel en el concurso.

Después de haber protagonizado duros enfrentamientos con la hermana y el padre de Manuel, el concursante reconocía que estaba pasando por un complicado momento con su familia por lo mucho que han interferido en su relación. "Estoy viviendo uno de los momentos más delicados de mi vida", relataba el concursante a través de un comunicado que ha emitido en sus redes sociales. "He decidido apartarme de todo el mundo. Ya es hora de mirar por mí mismo" continuaba. "Cuando me encuentre con fuerzas, estará por aquí con vosotros" sentenciaba demostrando que la vuelta a la realidad está siendo especialmente dura para él.

Mientras que ambos se echaban en cara los rumores de infidelidad que les han rodeado en los últimos meses y lo mucho que ha influído la familia de Manuel en su relación, Manuel no podia evitar reconocer una vez más que está "enamorado" de Gabriella. Por su parte, ella no podía contestar a la pregunta de Jorge Javier: "¿Quieres ser la novia de Manuel".

Intentando acercar posturas una vez más en directo, Manuel reconocía: "Me gustaría estar con ella como al principio, para mí no ha sido fácil recibir tanta información en tan poco tiempo, me encnataría estar bien con mi hermana y mi padre otra vez". Por su parte, Gabriella demostraba que está dispuesta a acercar posturas con la familia de Manuel a pesar de todo lo que han hablado sobre ella: "Yo le he dicho que hay que hablar a solas, largo y tendido y si tengo que quedar con su hermana y que nos pidamos perdón ambas, lo haré".