La defensa de Combs sugiere que Cassie disfrutaba los encuentros con trabajadores sexuales

Nueva York, 15 may (EFE).- La defensa de Sean Combs en su juicio por tráfico sexual intentó este jueves convencer al jurado de que Cassie Ventura, principal víctima del proceso contra el rapero y productor, ayudaba a organizar e incluso disfrutaba los encuentros con trabajadores sexuales masculinos presuntamente orquestados por Combs.

Los abogados de Combs comenzaron hoy a interrogar a Cassie, embarazada de ocho meses y medio y que desde el lunes acude al tribunal para dar testimonio de su relación con Combs y las relaciones íntimas que mantenía con prostitutos mientras él se masturbaba, conocidos como "freak offs".

Estos días, Ventura ha insistido durante su testimonio en que nunca quiso participar en estas actividades pero dijo que en un principio accedió porque estaba "enamorada" y quería hacer feliz al cantante.

Además, también ha subrayado que temía una reacción violenta por parte de Combs -quien desde casi el principio de su relación era abusivo con ella- si se negaba a participar en estos actos sexuales.

Anna Estevao, una de las abogadas de Combs -conocido como Diddy- intentó rebatir este argumento hoy mostrando un correo electrónico datado de 2009 -cuando llevaban dos años de relación- en el que Ventura le escribe al artista: "Siempre estoy preparada para un 'freak off'".

La cantante, que acudió hoy a la corte vestida con un traje de camisa blanca y chaqueta americana negra y con el pelo recogido en una coleta, dijo no recordar estos mensajes.

En otro de los intercambios por e-mail, Cassie le escribió a su entonces novio: "Podemos hacerlo cuando quieras (...). Siento que el viernes sería mejor porque así nos podríamos recuperar para volver al trabajo el lunes, pero también puede ser entre semana".

Asimismo, en otro mensaje la cantante le dice que quiere tener un encuentro de este tipo que sea "incontrolable".

No obstante, la Fiscalía ha mostrado estos últimos días varios mensajes de Cassie en los que sugiere o dice explícitamente que no quiere participar en los "freak offs"; por ejemplo, en uno de ellos le indicaba al rapero que estas actividades "no la hacían sentirse bien" y que quería dejar de hacerlas.

Combs, que al igual que ayer lucía un jersey blanco, escuchaba el testimonio de su exnovia al lado de sus abogados, con quien intercambiaba de vez en cuando unas palabras entre susurros.

El rapero está imputado de conspiración con fines de extorsión, tráfico sexual y transporte para ejercer el proxenetismo, y si es declarado culpable de estos cargos puede enfrentar una pena máxima de cadena perpetua. EFE