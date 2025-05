Alcaraz: "Es una de mis mejores victorias en lo que va de año"

Roma, 14 may (EFE).- El español Carlos Alcaraz ascendió al número 2 del mundo con su victoria ante el inglés Jack Draper (6-4 y 6-4), en lo que fue uno de sus mejores partidos "en lo que va de año".

"Yo creo que sí, ha sido una de las mejores victorias que he tenido. Ya no tanto por el nivel, sino por cómo he encarado el partido, por cómo lo he gestionado antes, cómo he salido a pista, la gestión de los nervios y situaciones durante el partido", respondió a EFE en zona mixta.

"Un partido muy completo, tanto de nivel físico como mental. Con algunas desconexiones que tengo que mejorar, pero bueno no es algo nuevo", añadió.

Alcaraz será segundo cabeza de serie en Roland Garros tras superar al alemán Alexander Zverev, algo que no era su principal objetivo cuando llegó a Roma.

"No lo sabía (que era número 2), pero no me pilla por sorpresa porque sabía que estaba cerca de 'Sascha' (Zverev). No era el objetivo. Sólo quería coger ritmo tras la lesión y ver cómo respondía la pierna. A partir de ahí ir cogiendo confianza, intentar moverme y no pensar en la lesión y creo que lo estamos consiguiendo, nos sentimos bien en pista y ese era el principal objetivo", explicó.

"Es genial ser segundo cabeza de serie sabiendo que no voy a encontrarme a Sinner antes de la final, si los dos llegamos", comentó.

Serán quintas semifinales de Alcaraz en lo que va de año: "Siempre es bonito y bueno llegar a rondas finales en torneos. Quiero jugar buen tenis, ganar partidos y disfrutar de la gente del sitio al que voy. He visto que había gente que dudaba de mi principio de año y eso quiere decir el buen tenis que he jugado. Ojalá que siga sumando". EFE