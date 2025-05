Goldman Sachs mejora previsión del S&P 500 pero advierte sobre optimismo

(Bloomberg) -- Las perspectivas para la renta variable estadounidense están mejorando a medida que se alivian las tensiones comerciales con China, aunque los precios ya parecen optimistas dada la persistencia de la incertidumbre, según estrategas de Goldman Sachs Group Inc.

Un equipo liderado por David Kostin elevó su objetivo a tres meses para la renta variable estadounidense a 5.900 puntos, lo que representa una ganancia inferior al 1% respecto de los niveles actuales, lo que implica que el reciente avance se estancará.

La mejora se produce tras el repunte del lunes en Wall Street, luego de que los negociadores de las dos mayores economías del mundo acordaran reducir temporalmente los aranceles, y los operadores apostaran por que se puede evitar una recesión en EE.UU. Sin embargo, Goldman se mantiene cauteloso.

“Los precios ya optimistas del mercado sobre las perspectivas de crecimiento económico, así como la incertidumbre en torno a la magnitud de la inminente desaceleración del crecimiento económico y de las ganancias, probablemente mantendrán un techo en los múltiplos de las acciones durante los próximos meses”, escribieron los estrategas en una nota.

El equipo prevé que el índice S&P 500 alcance los 6.500 puntos en los próximos 12 meses, frente a los 6.200 anteriores. La nueva estimación implica una subida de alrededor de 11% desde el cierre del lunes.

Goldman recortó dos veces en marzo sus previsiones para el S&P 500, citando el mayor riesgo de recesión y la incertidumbre relacionada con los aranceles. Los estrategas afirmaron que, aunque estas preocupaciones se han atenuado con el acuerdo entre EE.UU. y China, y las acciones de las grandes tecnológicas deberían recuperarse especialmente, las perspectivas generales de beneficios son desiguales.

“A pesar de la reciente mejora en las perspectivas de crecimiento, es probable que las tasas arancelarias sean sustancialmente más altas en 2025 que en 2024, lo que ejercerá presión sobre los márgenes de ganancia”, escribieron. El equipo recomienda a los inversores centrarse en empresas con alto poder de fijación de precios que puedan mantener márgenes en medio de costos elevados de insumos.

En otra nota, un equipo de estrategas del banco liderado por Christian Mueller-Glissmann señaló que el riesgo de una recuperación sostenida en la renta variable se ha moderado considerablemente, destacando el empeoramiento del perfil riesgo-retorno. Dijeron que si bien la probabilidad de una nueva corrección ha disminuido, los riesgos para el ciclo económico se inclinan negativamente hacia fin de año.

Mientras tanto, el director de inversiones de UBS Global Wealth Management, Mark Haefele, rebajó la calificación de las acciones de EE.UU. de “atractivas” a “neutrales”, argumentando que la relación riesgo-recompensa se ha equilibrado tras el fuerte repunte desde los mínimos de abril.

La incertidumbre sigue siendo alta y la atención de los inversores acabará centrándose en la posibilidad de un acuerdo comercial duradero, escribió Haefele. “No se trata de una visión pesimista ni de una recomendación de vender acciones, y recomendamos a los inversores que mantengan una asignación estratégica completa en acciones de EE.UU.”

Nota Original: Goldman Lifts S&P 500 Targets With Caution on Market Optimism

