FundéuRAE: fallecimiento de José Mujica, claves de redacción

Madrid, 13 may (EFE).- Con motivo del fallecimiento del expresidente de Uruguay José Mujica, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece una serie de claves de redacción.

1. “Mujica”, sin tildeEl apellido del expresidente se escribe sin tilde (“Mujica”) y la pronunciación es llana (/Mujíca/).

2. “Expresidente”, en una sola palabraPor norma general, los prefijos se escriben unidos a la palabra a la que acompañan: “expresidente”, “exministro”, “exguerrillero”…

Por otro lado, se recuerda que los cargos se escriben con minúscula; la mayúscula se reserva para la denominación del departamento u organismo: “El expresidente, quien fue también ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ha fallecido”.

3. “Uruguay” o “el Uruguay”, ambas válidasEl artículo es opcional con ciertos topónimos, como ocurre con “Uruguay”, “Argentina” o “Perú”, por lo que es igualmente válido omitirlo (“Fue presidente de Uruguay”) o añadirlo (“Fue presidente del Uruguay”). De hecho, el nombre oficial del país es “República Oriental del Uruguay”.

Por otro lado, en Uruguay se emplea el diminutivo “paisito”, que no requiere comillas ni cursiva, para referirse al propio país.

4. “Pepe” es un hipocorístico, no un diminutivoAunque su nombre completo era “José Alberto Mujica”, se le conocía habitualmente como “Pepe Mujica”. No resulta adecuado decir que “Pepe” es el diminutivo de “José”, pues se trata de un “hipocorístico”, es decir, un nombre alternativo de carácter afectivo o familiar. En principio, los hipocorísticos no necesitan ni comillas ni cursiva.

5. Denominaciones de partidos, mayúsculasEn las denominaciones de partidos políticos, se escriben con mayúscula inicial todas las palabras significativas: “Frente Amplio”.

6. “Dictadura cívico-militar” o “civicomilitar”Es válido escribir tanto “cívico-militar”, con guion y con tilde en “cívico”, como “civicomilitar”, todo junto, sin guion y sin tilde, para referirse a ese periodo histórico del país.

7. “Chacra”, sin cursiva ni comillasPara referirse a su residencia, Mujica utilizaba la palabra “chacra”, que el “Diccionario de la lengua española” y el “Diccionario de americanismos” recogen como ‘alquería o granja’ y, en Uruguay y otros países, como un ‘terreno de poca extensión dedicado a la agricultura’. No requiere ni comillas ni cursivas.

8. Títulos de películasPara citar los títulos de las películas u otras obras de creación basadas en la vida del expresidente uruguayo, lo apropiado es escribir solo con mayúscula inicial la primera palabra, así como los nombres propios, y destacarlos en cursiva: “Estrenan ‘Los sueños de Pepe’, un retrato documental de José Mujica”.

9. Escritura adecuada de “doctor ‘honoris causa’”Mujica fue nombrado doctor “honoris causa” por diversas universidades. Lo adecuado es escribir la construcción latina “honoris causa” en cursiva y en minúscula. Al igual que ocurre con el resto de los títulos, “doctor” va en minúscula.

10. “Fue diagnosticado de un cáncer”, construcción válidaPuede decirse que “a alguien le diagnostican una enfermedad”, pero también es adecuada la construcción “alguien es diagnosticado de una enfermedad”: “Fue diagnosticado de un cáncer de esófago”.

11. “Endoprótesis”, mejor que “stent”En diciembre de 2024, le colocaron una “endoprótesis” en el esófago, que es una de las posibles alternativas en español, aunque no la única, para evitar el extranjerismo “stent”; en caso de optar por el término inglés, lo adecuado es escribirlo en cursiva.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE