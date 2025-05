Fernando y Natalia Guillén Cuervo dan la cara por su hermana Cayetana tras su lapsus con Amaia Montero

En el ojo del huracán por el posible fin de su amistad con Amaia Montero tras confirmar en un desliz el regreso de la cantante a 'La Oreja de Van Gogh' -unas declaraciones que hizo a la prensa el pasado 21 de abril y que provocaron que la donostiarra dejara de seguirla en redes sociales, claro indicativo de que las cosas no van bien- Cayetana Guillén Cuervo ha reaparecido este lunes en la tercera edición de los Premios Talía, ejerciendo de anfitriona de la gala como directora de la Academia de las Artes Escénicas de nuestro país.

Lo ha hecho intentando mostrar su mejor cara tras esta dolorosa polémica, y evitando hablar sobre la 'reina del pop', apostando por la prudencia en estos momentos en los que parece que la estrecha relación que tienen desde hace más de 20 años pende de un hilo. A su lado, arropándola incondicionalmente, sus hermanos Natalia y Fernando Guillén Cuervo, y su madre, la incombustible Gemma Cuervo, en silla de ruedas debido a sus problemas de movilidad.

Pero aunque Cayetana no se ha querido pronunciar sobre Amaia, sí lo ha hecho su familia, que no ha dudado en dar la cara por la actriz tras confirmar 'inconscientemente' la vuelta de la vocalista al grupo que la lanzó al estrellato tras la reciente salida de Leire Martínez.

"Cayetana es una chica maravillosa, libre, luchadora. Y si no me equivoco Amaia es la madrina de mi sobrino Leíto y la amistad que une a Cayetana y Amaia viene de décadas. Entonces, lógicamente, obviamente, Cayetana en esa... sin ningún tipo de duda, Cayetana lo hizo para apoyar a su amiga, indudablemente, indudablemente. Dijera lo que dijera, porque no lo he visto, todos podemos meter la pata, incluso desde la buena intención" ha asegurado Fernando, defendiendo a capa y espada a su hermana.

Como confiesa, "Cayetana es muy visceral y para ella, la familia, los amigos, son lo más importante de su vida". Y está convencido de que le ha afectado más "el ruido" (mediático) que se ha creado tras su desliz confirmando la vuelta de la artista a la banda, que el enfado de Amaia con ella.

"No creo que se deteriore la relación de Amaia y Cayetana. Creo que a veces el ruido ajeno que hay alrededor hace más daño que el hecho en sí" ha insistido, quitando importancia al hecho de que la cantante haya dejado de seguir a su hermana en redes sociales: "No toda la vida es Instagram. Yo, por ejemplo, que no uso nada las redes, estoy totalmente ajeno a ello. Todo se arregla menos la muerte y las enfermedades graves, pero no hablemos de ello" ha zanjado, convencido de que esta polémica se solucionará tarde o temprano.

En la misma línea se ha mostrado la menos mediática de los hijos de Gemma Cuervo y Fernando Guillén, Natalia, que no ha dudado en defender con firmeza a Cayetana: "Son amigas y supongo que se resolverá. Desde luego, desde la inocencia, porque Cayetana lo dijo con toda la mejor intención. Eso me consta, me consta. Me consta que fue con la mejor intención, desde el cariño que le tiene y ya está. Ya no puedo entrar en más. Porque no lo conozco, de verdad. Gracias".