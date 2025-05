El Gobierno regulariza la situación de más de 22.000 personas migrantes por la dana

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha destacado que más de 22.000 personas migrantes "han sido regularizadas" en el proceso extraordinario abierto por el Ejecutivo central con motivo de la dana en Valencia. Esto supone que se han aceptado "casi el 93%" de las solicitudes recibidas.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios este martes, en las que ha detallado que este miércoles termina el plazo para presentar la solicitud de regularización en el proceso extraordinario que el Gobierno central puso en marcha para personas migrantes afectadas por las inundaciones del 29 de octubre.

Bernabé ha señalado que, respecto a la migración, "hay dos modelos claros". Por un lado, el del Gobierno central que "protege, que da certezas, seguridad y estabilidad para enriquecer la sociedad".

Así, ha resaltado que el nuevo reglamento de extranjería que pondrá en marcha el Ejecutivo "todavía fomenta más esa estabilidad y mejora el proceso de regulación de las personas migrantes que generan riqueza en nuestra sociedad, porque fomentan el empleo pero también porque generan una mayor diversidad cultural y eso nos enriquece también como sociedad".

Bernabé ha criticado que "hay otro modelo que es el modelo de PP-Vox" en la Comunitat Valenciana, que "hace justamente todo lo contrario, que estigmatiza a las personas migrantes". "Aquí he tenido que escuchar al presidente de la Generalitat (Carlos Mazón) preguntar las nacionalidades de las personas detenidas, como una obligación que le había puesto Vox en ese pacto de la servilleta para aprobar los presupuestos, que me parece una de las frases más xenófobas que yo he podido escuchar en los últimos tiempos", ha reprochado.

Se trata, ha lamentado, de un Consell que "aprueba enmiendas al presupuesto por parte de Vox que se alejan mucho de la concordia, de la convivencia, del respeto y de la solidaridad".