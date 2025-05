121-113. Tatum se lesiona y los Knicks colocan a los Celtics al borde del abismo

David Villafranca

Nueva York, 12 may (EFE).- Los New York Knicks, con una sensacional actuación de Jalen Brunson, vencieron este lunes por 121-113 a los Boston Celtics, que no solo se quedaron a una derrota de la eliminación en las semifinales del Este (3-1) sino que además perdieron por lesión a Jayson Tatum.

La estrella de los de verde había firmado un partido maravilloso con 42 puntos (16 de 28 en tiros con 7 de 16 en triples), 8 rebotes, 4 asistencias y 4 robos pero se lesionó en la pierna derecha cuando faltaban algo más de tres minutos para el final. Abandonó la cancha con ayuda y sin poder apoyar esa pierna derecha.

El vigente campeón de la NBA llegó a ganar de 14 puntos en el tercer cuarto pero ahora necesitará una proeza para remontar un 3-1. No es imposible pero sí toda una hazaña, ya que solo se ha conseguido en 13 de las 293 ocasiones en que se ha dado esta situación.

El quinto encuentro se jugará este miércoles en Boston mientras que el sexto se disputaría el viernes de vuelta en Nueva York.

Brunson fue el héroe en esta victoria de los Knicks con 39 puntos (14 de 25 en tiros con 4 de 8 en triples), 5 rebotes y 12 asistencias. El base selló una obra maestra en el tercer cuarto con 18 puntos.

También resultaron imprescindibles Mikal Bridges (23 puntos y 7 rebotes con 10 de sus puntos en el último periodo), el dominicano Karl-Anthony Towns (23 puntos y 11 rebotes) y OG Anunoby (20 puntos).

Los neoyorquinos no juegan una final de conferencia desde la temporada 1999-2000, sus últimas Finales fueron en la campaña 1998-1999 y sus dos únicos anillos quedan lejísimos: en los cursos 1969-1970 y 1972-1973.

Por los Celtics, Tatum no contó con el respaldo de Jaylen Brown, decepcionante con 20 puntos (7 de 16) y 7 rebotes. Derrick White fue de más a menos hasta acabar con 23 puntos.

Los de Joe Mazzulla pasaron del gran 12 de 24 en triples de la primera mitad al pobre 6 de 24 de la segunda.

El Madison Square Garden de la Gran Manzana volvió a vivir un ambiente fantástico y no faltaron a la cita famosos como Bad Bunny.

Dentro de lo impredecible que ha sido esta serie, una de las tendencias que se había repetido era el mal arranque de los Knicks en cada partido.

Es lunes no fue una excepción. Tres triples prácticamente seguidos de White abrieron un 4-13 y Tom Thibodeau tuvo que pedir tiempo muerto cuando se habían jugado poco más de tres minutos.

Hubo reacción local con un parcial de 11-0 y con Brunson al mando de las operaciones (9 puntos), pero los Celtics son capaces de dinamitar el marcador en un visto y no visto, tanto que en el último minuto y medio encadenaron cuatro triples (tres de Tatum y uno de Pritchard ) para un parcial de 0-12.

Tatum (15 puntos) y White (14 con 4 de 4 en triples) estuvieron espectaculares y anotaron juntos más que todos los Knicks (28-39). Boston se lució desde el perímetro con un 9 de 14.

Demasiado inconsistentes, los Knicks solo podían competir a chispazos aislados. Mitchell Robinson fue un titán con 4 rebotes ofensivos en la primera mitad, pero la tercera falta de Towns lastró la rotación neoyorquina.

En cambio, los Celtics seguían moviendo el balón con inteligencia, continuaban muy acertados desde el exterior (12 de 24 en la primera mitad) y aterrizaron en el descanso con un +11 (51-62).

Tatum (20 puntos) y White (17 puntos) impulsaron a los Celtics mientras que Brunson (13 puntos) y Towns (10 puntos y 8 rebotes) tomaron las riendas de los Knicks. Resultó muy llamativa la diferencia en la cantidad de tiros libres con solo 4 de 4 para Boston frente al 10 de 15 de Nueva York.

Los Knicks iban a necesitar en la reanudación un Brunson mayúsculo para remontar y el base anotó 9 puntos en algo más de dos minutos para dejar a los Knicks a la orilla (71-77 con 5.58 en el reloj).

El Garden volvió a creer y los gritos de los fans se escuchaban por todo Nueva York. Tenían motivos para la euforia con un Brunson imparable y que firmó un tercer cuarto extraordinario con 18 puntos (7 de 11 en tiros).

Un triple de Anunoby desde la esquina completó la remontada, el Garden explotó y los Knicks llegaron al último cuarto por delante por 88-85 tras un brutal 37-23 en el tercer periodo.

Solo Tatum (11 puntos) pudo dar réplica en unos Celtics de repente desafinados en la ofensiva (3 de 12 en triples en el tercer cuarto).

Los minutos de Brunson eran una incógnita en los Knicks y ahí pidió la palabra un Bridges muy intenso otra vez en el desenlace en ambos lados de la cancha y que acabaría el último cuarto con 10 puntos.

Sin rastro de Brown, Tatum tuvo que multiplicarse en los de verde pero los Knicks habían metido la directa y se situaron con +7 a falta de 3.21 (111-104).

Justo en la jugada siguiente ocurrió la lesión de Tatum y los Knicks ya no miraron atrás para certificar el triunfo. EFE

