Míchel se reincorpora a los entrenamientos del Girona tras sufrir una trombosis venosa profunda en la pierna

Miguel Ángel Sánchez, 'Míchel', técnico del Girona FC, se reincorporó este lunes a los entrenamientos del equipo después de haberse tenido que ausentar desde el pasado viernes al ser hospitalizado por una trombosis venosa profunda en la pierna izquierda, tal y como confirmó él mismo.

El entrenador madrileño no pudo sentarse en el banquillo el pasado viernes en la visita del Rayo Vallecano a Montilivi por un "contratiempo de salud" y después de "escuchar los consejos de los médicos", pero que se encontraba "bien" y en "observación médica", según relató él mismo en sus redes sociales.

Míchel, que fue recibido por un cariñoso pasillo por sus futbolistas a su llegada al campo de entrenamiento, informó posteriormente en rueda de prensa el diagnóstico del percance que le había tenido aparcado. "Me detectaron una trombosis venosa profunda en la pierna izquierda, ese es el diagnóstico", apuntó el preparador 'gironí' en rueda de prensa.

El entrenador del Girona FC dio las "gracias tanto a los doctores del club como a los de Urgencias en la Clínica Bofill y después en planta" y recalcó que tras detectársele el problema fue ingresado para someterse a pruebas "para ver un poco" su estado "por dentro". "Después, he estado unos días ingresado y el domingo me dieron el alta. Se va a completar con estudios ambulatorios para ver la procedencia, pero lo demás está diagnosticado y está bien. Ahora, pues poco a poco volver a la normalidad con la tranquilidad de siempre y hacer lo que más me apasiona que es entrenar al Girona ahora mismo", subrayó.

"Sobre este tema ya está todo zanjado, he estado en las mejores manos, me he sentido como en casa en todo momento gracias a los doctores allí. Y también dar las gracias a todos vosotros, a todos los mensajes que he recibido del mundo del fútbol y también de amigos, familiares y mucha otra gente de particulares. Me siento muy afortunado de tener por lo menos el cariño y la preocupación de toda la gente, así que no puedo dar más que las gracias. Estoy enormemente orgulloso de cómo se ha portado la gente conmigo, así que lo único que deseo es que sigamos con la normalidad todo el mundo y podamos disfrutar de nuestro día a día", sentenció.