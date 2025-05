'Las Berrocal', Vicky, Rocío, Victoria Martín y Alba Díaz, se sinceran ante el estreno de su reality

Aunque no será hasta el próximo 20 de mayo cuando Movistar Plus + estrene uno de los docurrealities que más expectación ha desatado en los últimos tiempos, 'Las Berrocal', este lunes Europa Press ha podido hablar con Vicky Martín Berrocal, su hermana Rocío, su madre Victoria Martín Serrano, y su hija Alba Díaz, para que nos adelanten qué descubriremos de ellas en este proyecto tan especial en forma de reality en el que, a lo largo de 4 capítulos, compartirán por primera vez cómo es su día a día, su forma de ver la vida y los vínculos familiares que han hecho de ellas un clan 'irrompible' que cada vez despierta más curiosidad entre el público.

La absoluta protagonista, y en torno a la que está estructurado el reality es Vicky, famosa desde hace años no solo por sus relaciones con rostros conocidos como Manuel Díaz 'El Cordobés' -padre de Alba-, Álvaro Muñoz Escassi, Rosauro Varo, el exfutbolista Denilson, Pepe Navarro, o Enrique Solís, sino también por su faceta de diseñadora y una de las mujeres mejor vestidas de nuestro país.

De ahí que fuese la propia Vicky la que propuso a las mujeres de su vida convertirse en protagonistas de su propia serie documental: "Hace muchísimos años una amiga me dijo que teníamos que hacerlo, que era una obligación, entonces pues yo le dije que era una locura. Y a raíz de salir mi madre conmigo en 'Mi casa es la tuya', y después pues de vez en cuando colgarla en redes, y participar de mi mundo, pues aparecía ya también mi hermana, y Alba que tiene su protagonismo ya, ella solita, pues todo el mundo nos escribía, oye tenéis que hacer un docu-reality, tenéis que hacer un docu-reality... Y entonces pues lo propuse. Y aquí estamos. Mujeres valientes" ha explicado emocionada.

La "más difícil de convencer", como confiesa, su hermana. "Yo tenía muchos miedos, nunca me había puesto delante de una cámara, nunca me había expresado, y entonces pues de momento le dije que no. Pero desde el principio yo creo que ha sido mi padre, vamos, me dijo, 'tiras delante', y que sea lo que Dios quiera, porque lo tienes que hacer. Y ha sido lo más grande. Llorabas, reías y te emocionabas, he soltado todo lo que tenía en el interior" reconoce Rocío con timidez.

Un intenso rodaje que ha durado seis meses y que, como desvela Alba, ha servido para que se conozcan todavía más, "porque ha sido más intenso de lo normal".

En los últimos días, a raíz de la entrevista que Rocío ha concedido a su hermana Vicky en su podcast 'A solas con...' se ha vuelto a hablar de su peculiar familia, y de cómo descubrieron que su padre, José Luis Martín Berrocal -fallecido en diciembre de 2008- tenía otra mujer y otros hijos, fruto de una relación paralela que compaginó con su madre durante décadas, y que Victoria aceptó por lo enamoradísima que estaba del empresario.

Una "historia peculiar" que como confiesan ha marcado su relación con los hombres. "Yo supongo que sí porque todo lo que vives en la infancia marca, y ves muchas cosas que, bueno, a lo mejor no son muy normales. En todas las casas se cuecen habas" admite Rocío. Algo con lo que Vicky está completamente de acuerdo: "A ella le hubiera gustado ser de otra manera. Te ha afectado en que a ti te gustaría salir a la calle y poder conocer a alguien y que... Y no, eres metida para adentro, como digo yo".

En su caso, la diseñadora afirma que "yo he gestionado muy mal el amor. Es mi punto débil, no he sabido. He tenido mucho miedo siempre, he sido muy insegura y lo he padecido y lo he sufrido en mi carne. O sea, y todo viene de ahí, pero no juzgamos". "Esto es lo que tenemos y lo afrontamos. Sin miedo, esto ha sido, como yo digo yo, un viaje, ¿sabes?, de cuatro mujeres que se ha hecho desde todo el amor que nos tenemos y toda la verdad, y hay mucha verdad, es verdad" desvela, dejando entrever que es un tema del que hablarán largo y tendido en su reality.

Además de ellas, Alba adelanta que en el docu también podremos ver a su padre y a sus hermanos Manuel y Triana -fruto del matrimonio de 'El Cordobés' con Virginia Troconis- porque "quería mostrar también esa relación con mi padre también, que creo es súper necesaria. Al final es uno más, aunque somos cuatro mujeres, esa parte de la familia... Es un hombre. Es el hombre, ¿sabes?, de nuestra vida, realmente".

También el novio de la influencer, el cantante Marcos Terrones, con el que lleva un año de sólida relación: "Es muy puro y muy de verdad, entonces, cuando no tienes un papel, pues, fluyes y eres natural y ha estado bonito, la verdad, me ha gustado verl"e.

"Marcos es un tío muy especial, pero la familias son cuatro mujeres, déjate de tíos por aquí en medio, esa será su familia" bromea Vicky, mientras Alba asegura que aunque su madre "ama" a su chico, "le cuesta aceptar a cualquier hombre". "Al final hace feliz a mi hija y lo más importante es ser feliz y hay que buscar la felicidad, entonces, que alguien llegue a la vida de Alba y esté tan pendiente y le dé la mano de esa manera, tener una relación tan sana es envidiable" reconoce la diseñadora, que ha 'vencido' sus reservas a meter chicos en la familia por su 'yerno'.

"Es un chico que al final es muy sensible, muy buenazo, entonces, claro, mi madre le recibió con los brazos abiertos. Yo pensaba que iba a ser ella más analítica, pero al final es supernormal, es que es una pedazo madre y una pedazo suegra" presume Alba, que como asegura se parece tanto a su padre como a Vicky aunque ésta afirme que "ha sacado lo mejorcito de su madre". "No podría haber estado en mejor familia" reconoce la influencer, confesando que la suerte que tiene es que ha contado con el apoyo incondicional de ambos tanto en sus "buenas decisiones como en las menos buenas".

En un discreto segundo plano hasta ese momento, Victoria toma la palabra para definir a sus hijas: "Vicky desde chica, buenísima. Hacía lo que yo le decía, muy constante en todo. Muy constante, muy trabajadora, muy luchadora. Rocío es todo lo contrario. Ella es el corazón más grande que te puedas imaginar. Está siempre más pendiente de la gente que de ella misma. Es todo amor y quiere lo mejor para su familia. Pero tiene un alma bella". "Y Alba es un potro desbocado, que tiene de dos abuelos, que han sido, y de dos padres, que también. Entonces, yo no sé cómo ha podido, con cuatro genes, porque esa cabeza funciona de maravilla, pero le ha costado, porque han sido personas con mucho poderío" añade con una sonrisa de orgullo.

Continuando con la saga familiar, ¿a Alba le gustaría tener hijos? Como desvela, "es una pregunta que siempre se hace, pero yo vivo mucho en el presente y no puedo realmente ponerme a pensar en algo así, porque primero que soy muy joven, tengo mucho que vivir, mucho que aprender, mucho que trabajar todavía y mucho que pulir". "Y creo que para ser madre hoy en día, teniendo en cuenta la sociedad en la que vivimos, tienes que tener lo primero muy claro y, segundo, saber qué vas a poder transmitir y dar. No, pues todas esas cosas buenas que te han inculcado, creo que tengo que pulirlas todavía para poder transmitirlas" explica.

Y Rocío, que ha confesado en el podcast de su hermana que solo ha tenido relaciones con 7 hombres en su vida, ¿se plantea enamorarse? "Nunca se sabe. ¿Te imaginas que hay una segunda temporada y me caso?" ha concluido entre risas.