Avisos en Ucrania de que Rusia no quiere la paz y no siente suficiente presión de EE.UU.

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 12 may (EFE).- La comunidad política y de expertos ucranianos advierte de que Rusia no ha renunciado a sus objetivos máximos y va a continuar fingiendo que seguirá con las negociaciones mientras ataca a Ucrania, y piensa que Estados Unidos socava los esfuerzos ucraniano-europeos al no presionar más sobre Moscú.

Oleksandr Merezhko, diputado del partido del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró a EFE que los recientes esfuerzos diplomáticos no han logrado acercar un verdadero alto el fuego o una paz duradera, ya que el líder ruso, Vladímir Putin, sigue empeñado en conquistar totalmente Ucrania o instalar un régimen títere.

"Se comporta como un maníaco que cree que matar a su víctima es la única manera de eludir su responsabilidad", subrayó Merezhko, presidente de la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento.

El acuerdo de Zelenski para entablar conversaciones directas en Estambul aún ha puesto a Putin en un aprieto, señaló Merezhko, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha intensificado los esfuerzos de Kiev y sus aliados europeos para presionar al líder ruso.

La "paranoia" de Putin sobre su seguridad personal y el daño potencial a su imagen en un encuentro no guionizado con Zelenski hacen que su asistencia sea poco probable, según este diputado, cuyas opiniones sobre el comportamiento del jefe de Estado ruso son compartidas por otros políticos ucranianos.

Merezhko subrayó que Putin no puede permitirse actualmente detener la guerra, ya que su supervivencia política y personal depende del resultado del conflicto.

Poner fin a la guerra sin lograr los objetivos de Rusia sería señal de derrota, lo que debilitaría la posición de Putin entre la élite política y la población.

Sin la guerra como distracción, la atención pública se centraría en el empeoramiento de la economía rusa y en los problemas internos, argumentó el diputado.

Por ahora, la postura negociadora de Rusia se reduce a "seguiremos matando hasta que acepten nuestras condiciones", declaró a EFE Julia Kazdobina, investigadora sobre seguridad internacional de la red analítica 'Ukrainian Prism'.

La reticencia de la Casa Blanca a tomar medidas decisivas contra Moscú socava cualquier presión a favor del cambio, según Volodímir Dubovik, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Mechnikov de Odesa.

"Putin no tiene motivos para suavizar su postura maximalista y hacer concesiones. No se siente presionado por Washington", declaró Dubovik a EFE.

Según él, Estados Unidos parece dar actualmente un paso atrás, favoreciendo en su lugar las negociaciones directas, lo que refuerza la determinación de Putin.

"Rusia no buscará la paz sólo porque se le inste a ello. Sólo consecuencias negativas significativas la empujarán a negociar", subrayó.

Según el analista militar Oleksandr Kovalenko, Rusia sólo fingirá entablar negociaciones para ganar tiempo, independientemente de que su delegación asista a las conversaciones de Estambul.

En un texto para el Grupo de Resistencia Informativa, Kovalenko argumentó que Rusia aún no ha logrado sus objetivos claves en el campo de batalla en Ucrania e intentará apoderarse de más territorio en Donetsk este verano, a pesar del desgaste de su ejército.

Kovalenko predijo que Rusia sólo considerará un alto el fuego cuando concluya su campaña de verano, ya que necesitará una pausa para reagruparse y prepararse para futuras ofensivas.

Putin también puede utilizar las negociaciones para asegurarse los objetivos que no ha conseguido militarmente, advirtió el diputado Merezhko.

"Su objetivo es impedir que Ucrania obtenga garantías de seguridad, para poder destruirnos después", según Merezhko.

Ucrania espera que Trump acabe dándose cuenta de que "es inútil llevar a cabo cualquier negociación con un mentiroso patológico como Putin" y que la única forma de actuar es a través de la fuerza y las sanciones, dijo Merezhko.

Trump es reacio a imponer sanciones, advierte Merezhko, porque busca una resolución rápida que sólo podría llegar a costa de Ucrania.

La estrategia de Ucrania es evitar dar a Trump motivos para culpar a Kiev de obstruir los esfuerzos de paz o para justificar que la presione.

"Respondemos de forma positiva y constructiva a todas las propuestas de Trump, para subrayar el contraste con las acciones de Putin", subrayó Merezhko.

Aunque Trump aún podría "lavarse las manos" ante el problema que supone solucionar la guerra, Merezhko encuentra optimismo en el apoyo unificado de las principales naciones europeas.

"Reconocen que es mejor ayudar a Ucrania ahora que enfrentarse a graves consecuencias si Rusia se impone", señaló. EFE