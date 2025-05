Marc Márquez: "Las primeras seis o siete vueltas han sido más estresantes"

Redacción deportes, 11 may (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), segundo en el Gran Premio de Francia de MotoGP, destacó de tan caótica carrera que "ha habido algunas que también se cambió dos veces de moto, pero sobre todo las seis o siete primeras vueltas han sido más estresantes mentalmente".

"Sobre todo para decidir y entender la situación sin tomar riesgos innecesarios, porque la carrera a 27 vueltas se intuía que iba a ser muy larga", añadió.

"En la 'sighting lap' he visto que 'Pecco' iba a la parrilla de salida con neumáticos de agua, pero yo quería entrar en boxes y he decidido esperar a Alex y decidir 'si Alex también va a la parrilla de salida los sigo a los dos', porque son los dos candidatos que están más cerca para el título, olvidando un poquito la carrera, simplemente marcando al hombre, pero he visto que Alex entraba y ha decidido bien porque para mí era la mejor estrategia", explicó.

"Es verdad que Zarco ha ganado con una buena estrategia, pero él ganaba hoy igual con la estrategia que hemos hecho nosotros en pista", reconoció el ocho veces campeón del mundo.

De su segunda plaza, dijo: "Hoy es uno de esos días que sabes que es muy fácil fallar y en los que no puedes fallar, pero también es uno de esos días en los que se puede utilizar un comodín, el problema es que si no hubiera fallado en Jerez, quizás hubiera fallado hoy, pero ese fallo en Jerez fue un toque de atención, uno más, de que los domingos hay que estar ciento por ciento concentrados". EFE