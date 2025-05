El francés Johann Zarco dijo sentirse "muy orgulloso" tras su victoria en Le Mans

Redacción deportes, 11 may (EFE).- El francés Johann Zarco (Honda RC 213 V), dijo sentirse "muy orgulloso" tras su victoria en el Gran Premio de Francia, porque le encanta "la historia del motociclismo", conoce a los grandes nombres y ha visto "todas las carreras habidas y por haber, porque le "interesa mucho".

"Poder escribir esta línea en la historia como ganador francés en Francia es fantástico. Siempre me empujo a tope con la esperanza de que puedo lograr victorias o podios, y siempre encuentro la manera de mejorarme a mí mismo, pero hoy, con esta elección de los neumáticos de lluvia, sabía que por ejemplo Jack Miller sería fuerte en estas condiciones", explica el francés, el más veterano dela categoría con 34 años.

"Sabía que iba a llover y traté de salvar los neumáticos, porque aunque la pista estaba un poco seca al principio, seguía lloviendo y sabía que entre los pilotos con 'slicks' iba a haber caídas, y cuando vi las primeras y que también se cayó Miller, vi que podía conseguir algo grande", reconoció el piloto francés.

"Me asusté cuando vi que Marc cambió a los neumáticos de seco, porque iba más rápido que yo, pero alcanzó el límite del neumático y mi distancia era suficientemente grande como para controlarlo, así que ha sido una fantástica carrera, ya que a veces tienes que ir a por la victoria, pero hoy he tenido que esperar a que pasaran las vueltas para conseguir la victoria", continuó Johann Zarco.

Volviendo al principio, resaltó que "perdí mucho tiempo en la salida porque no quería utilizar ningún dispositivo, ya que no sabía bien cómo frenar en la primera curva y prefería tener seguridad en las primeras curvas, pero perdí demasiado tiempo y traté de ir por fuera en la primera variante, y pasaron cosas por en medio".

"Estoy súper contento por lo que hemos conseguido. Para mí es la victoria lo que hace que sea fantástico, y estoy muy contento de conseguirla aquí, lo que hace que sea aún más especial; me siento contento por la victoria, pero cuando he hecho la vuelta de honor y he visto a toda la afición coreando mi nombre, que llevan haciéndolo desde el miércoles, es la forma perfecta", describe Zarco.

De sus posibilidades de ser piloto oficial de Honda aseguró que "las conversaciones con Honda son muy positivas, incluso antes de la victoria, porque el trabajo que estoy haciendo, y las sensaciones que tengo con ellos, con el equipo y la forma de trabajar, hace que estemos muy contentos. Sé que seguiré con Honda".

"Estoy esperando a ver qué quiere realmente Honda y estamos hablando también con Lucio, pues tenemos el pleno apoyo de Honda dentro de la escudería, pero una victoria puede darnos algo más", afirmó el vencedor del Gran Premio de Francia. EFE