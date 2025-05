Alcaraz: "He peleado y adaptado mi juego bien; y físicamente va todo espectacular"

Roma, 11 may (EFE).- El español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo que este domingo ganó al serbio Laslo Djere para acceder a los octavos de final del Masters 1.000 de Roma, comentó que pese a un inicio de partido complicado supo pelear y adaptar bien su juego para imponerse en un partido en el que físicamente se sintió "espectacular".

La humedad de la noche romana complicó su primer set, pero arrolló en el segundo para citarse en octavos de final con el ruso Karen Khachanov.

"De noche cambia mucho. El nivel de bola, de cómo vuela; a nivel visual con los fondos cambia la perspectiva. No voy a decir que haya jugado mal, pero me ha costado esa adaptación. Él ha jugado un gran tenis y me ha dejado poca portería sobre todo al principio", explicó a EFE Alcaraz tras el partido.

"Hemos adaptado el juego bien, hemos luchado y peleado aún estando abajo y ese primer set ha sido muy importante de cara al segundo, con más confianza y más al ataque", añadió.

Protegido con una manga negra en su pierna derecha, esa que se lesionó en Barcelona y por la que se saltó Madrid, aseguró a esta agencia que está en muy buenas condiciones físicas.

"Físicamente estoy yendo bien, me encuentro muy bien. Me he movido con mucha naturalidad, con muchos 'esprines', varias estiradas... Todo espectacular. Obviamente, aunque me encuentre bien, he empezado con esto y va a seguir de esa manera. Si las cosas van bien para qué tocar", apuntó el murciano.

En octavos se medirá a la potencia de Khachanov, un rival al que le gusta batirse porque le da "mucho ritmo".

"Juegan parecido (Djere y Khachanov). Van muy bien cuando la bola les va a la altura de la cintura, tienen grandes golpes y les gusta dominar. Vamos a intentar mejorar esas cosas que hemos hecho mal hoy. Partido complicado pero me gusta jugar contra Khachanov porque es un jugador que te da mucho ritmo. Vamos a intentar dar lo mejor de nosotros para ir avanzando", sentenció. EFE